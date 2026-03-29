Querétaro confía en que generación de empleos se mantenga establece en el 2026

Querétaro, Qro. La generación de empleo formal fue débil en el 2025; este año, el entorno geopolítico, la incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la reducción de registros patronales y otros factores conjugan una atmósfera compleja.

Para 2026 no se fijó una meta de creación de empleo a nivel local; sin embargo, uno de los objetivos es que los indicadores se mantengan estables, incluso hay confianza en que pudieran mejorar respecto al año anterior, de acuerdo con las perspectivas de autoridades estatales.

La secretaria del Trabajo (ST) del estado, Liliana San Martín Castillo, reconoció dificultades en el panorama internacional que impactan al mercado laboral, pero agregó que Querétaro se ha mantenido entre las entidades con más empleos nuevos.

“Hay una complicación en los mercados internacionales, también es cierto que el estado de Querétaro se mantiene en esta tendencia de estados que sí están generando empleo, no al mismo ritmo, pero sigue en este estándar positivo, en este sentido damos acompañamiento a los empleadores con los distintos programas que tenemos”, externó.

Para incentivar al mercado laboral, la dependencia arrancó la edición 2026 del programa estatal del empleo que está integrado por 10 subprogramas y que ejercerá una bolsa de 50 millones de pesos.

Hace un año se estableció una estrategia de aceleración, la meta era de alrededor de 17,000 nuevas plazas; dado el contexto actual este año no se estableció una cifra objetivo y uno de los propósitos es que el indicador del empleo, al menos, se conserve estable.

“Este año no nos pusimos una numérica porque recordemos que también estamos en unos meses siguientes donde se hará la revisión del T-MEC con nuestros principales socios comerciales, estaremos muy atentos a ello, pero lo que sí es cierto es que seguiremos impulsando estas áreas de oportunidad que tenemos con el sector empresarial”, comentó.

La estrategia estatal voltea a la población no económicamente activa (PNEA), ese indicador -dijo- representa un margen para desarrollar perfiles de acuerdo con las demandas del mercado laboral.

La PNEA es de 737,000 personas, representan a 37% de la población de 15 años y más; de ese total, 89.6% no está disponible y 10.4% está disponible, al cierre del cuarto trimestre del 2025, precisa el Inegi.

Anticipan altibajos

Los primeros dos meses del 2026 han sido positivos ya que sumaron nuevos empleos, aunque se anticipan altibajos por factores de estacionalidad, hay confianza en que la creación de empleos mejore respecto al 2025, explicó el secretario de Desarrollo Sustentable (Sedesu) del estado, Marco Antonio Del Prete Tercero.

“Empezamos los dos primeros meses bien, con números positivos, enero resaltó, hay que ver febrero que tuvimos buenos niveles, positivos, al fin y al cabo, yo esperaría que así continuemos durante todo el año. Con altibajos, que son los estacionales, (…) pero estimamos que continuamos con números positivos y que pudiéramos superar lo del año pasado”, analizó.

Pese a este escenario, destacó, continúa la generación de empleos y crece la población económicamente activa (PEA). Si bien años atrás se generaban en promedio 30,000 empleos al año, ahondó que también se debe tomar en cuenta otros indicadores.

“Es que antes generábamos 30,000 empleos, sí, probablemente, pero hay que ver el porcentaje del crecimiento de la población, hay que ver el porcentaje de ocupación, (…) sigue habiendo números positivos en la generación de empleo, cada vez hay más asegurados al IMSS y la formalidad que también es un punto importante, seguimos arriba en 59-60% de formalidad, con respecto a la PEA. Esas cifras son las que nos dicen que vamos bien; que podemos ir mejor, siempre, definitivamente”, planteó.

El secretario estatal añadió que los empleos creados en el primer bimestre (8,531) todavía no son suficientes para recuperar la pérdida de diciembre (-12,199).

Durante 2025 se generaron 4,965 puestos formales, después de la pandemia de la Covid-19 es el menor nivel en los últimos cinco años (del 2021 al 2025); sin el efecto de la contingencia sanitaria, es el indicador más bajo desde 2009. Entre las 32 entidades, fue el sexto mayor generador de empleos. En el primer bimestre del 2026 la entidad sumó 8,531 nuevos puestos, colocándose en la séptima posición, reporta el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).