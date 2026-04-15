Comercios de Querétaro se preparan para exportar a España

Querétaro, Qro. Negocios del sector comercio exploran oportunidades para exportar a España, donde hay potencial para colocar alimentos y bebidas.

Con ese objetivo, una comitiva de empresarios queretanos viajó recientemente a Barcelona e identificaron requerimientos de compra que oscilan entre 100 y 150 millones de pesos, representan posibilidades comerciales para las empresas del estado, compartió el presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Loya Poletti.

“Hay un potencial grandísimo, estimo que debe ser de más de 100 o 150 millones de pesos de requerimientos que podemos contactar para empresas queretanas, porque esto nada más fue la apertura de productos que llevamos, pero hay una demanda impresionante en Europa de cosas mexicanas, (…) los restaurantes mexicanos están creciendo en España, están de moda y cada vez hay más requerimientos”, declaró.

Con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable una misión de 10 empresas locales participó en una exposición comercial en Barcelona, mismas que en los próximos seis meses podrían captar una derrama económica de 2 millones de pesos en negocios.

Se trata de productores de mermelada, tortilla, cacao, mezcal, café, salsas y artesanías que podrían proveer a tiendas, restaurantes e incluso hoteles. Durante la gira se llevaron a cabo 200 presentaciones ante compradores de diversas partes del mundo.

La cámara busca asesorar a los negocios locales para que apuesten por el comercio internacional, tanto para exportar productos como para importar insumos o maquinaria.

Con esta intención la cámara estableció una representación en Barcelona; también tiene presencia en Texas para fomentar el comercio con Estados Unidos, el principal socio comercial del estado y del país.

Durante la gira conocieron requerimientos de diversos productos: aguacate, huevo, azúcar, pollo, tomate verde, entre otros insumos; también tuvieron un acercamiento con una cadena de supermercados.

De los 5,000 socios que integran la Cámara de Comercio de Querétaro, solamente entre 2 y 3% exporta, principalmente a Estados Unidos; aunque el objetivo es aumentar esa cifra y diversificar destinos.

“El mercado principal es Estados Unidos, especialmente Texas, Los Ángeles y Chicago. Y estamos fomentando abrir otros mercados, sabemos todos los temas que conlleva Estados Unidos, eso nunca va a cambiar, es nuestro mejor socio y somos el mejor socio de ellos, (…) pero estamos abriendo mercados”, planteó.

En ese sentido alistan próximas misiones comerciales a Canadá, Estados Unidos (Texas) y Francia (París), para explorar negocios y en el caso del mercado tanto canadiense como francés participar en exposiciones agroalimentaria (SIAL).

Consumo durante el mundial

En paralelo, el comercio en pequeño busca incentivar el consumo en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, comunicó el presidente de la delegación de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, al anunciar la estrategia Un mundial muy mexicano, una ruta para maximizar la derrama económica del encuentro.

La Canacope proyecta que el mundial genere una derrama de 3,000 millones de pesos en el estado, ya que México, Estados Unidos y Canadá compartirán la sede del evento deportivo.