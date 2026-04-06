Sedatu lanzará consulta pública para nuevo plan urbano en el Valle de México

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció que en el transcurso de este año lanzará una consulta pública para aprobar el nuevo programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La dependencia señaló que se trata de “un instrumento de planeación urbana que coordina políticas públicas de desarrollo, movilidad, transporte, medio ambiente e infraestructura”.

El programa abarcará las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y uno de Morelos.

La dirección de Ordenamiento Metropolitano de la Sedatu indicó que con este mecanismo “se busca recabar opiniones, propuestas y recomendaciones de los habitantes, organizaciones sociales, academia y sector privado de la ZMVM”.

El proyecto fue elaborado en coordinación con gobiernos locales e incluye una agenda de proyectos metropolitanos. La dependencia destacó que estas acciones “beneficiarán a 22 millones de habitantes”.

Entre los temas que contempla el programa destacan:

Desarrollo.

Movilidad.

Transporte.

Medio ambiente.

Infraestructura.

Dentro las actividades previstas para la consulta pública se encuentran audiencias públicas, foros y conversatorios en los 84 municipios de la zona metropolitana.

La autoridad precisó que la convocatoria es abierta a cualquier persona y se difundirá a través de la Sedatu y gobiernos locales.

Procesos previos de participación

La dependencia a cargo de Edna Vega Rangel informó que este proceso se suma a ejercicios previos de participación iniciados en el 2025.

La dirección de Ordenamiento Metropolitano señaló que en la consulta indígena “fueron consultados conforme al derecho internacional, alrededor de 130 pueblos y barrios originarios”.

También participaron comunidades indígenas residentes y afromexicanas de Hidalgo, Estado de México, Morelos y Ciudad de México.

Como parte del proceso, se realizaron 25 reuniones de coordinación y asambleas con comunidades, así como 30 reuniones con enlaces de las cuatro entidades.

La dependencia explicó que la elaboración del programa inició con un diagnóstico y continuó con una propuesta técnica y talleres de participación.