Obras del tren México-Querétaro reportan avance del 9%: SICT

Querétaro, Qro. La construcción del tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro registra un avance de 9% en el tramo que atraviesa al estado, así como un adelanto de 95% en la liberación del derecho de vía, explicó el director de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Querétaro, Carlos García Villaseñor.

De los 12 frentes en los que está segmentada la obra, por Querétaro atraviesan cuatro frentes, del ocho al 12; refirió que están comenzado la fase intensiva en construcción.

“Llevamos prácticamente 9% de avance físico de construcción, lo que es la liberación de derecho de vía prácticamente estamos a 95% de liberación de derechos de vía, estamos ya empezando la construcción fuerte”, mencionó.

De acuerdo con el titular del Centro SICT de Querétaro, las instancias involucradas están analizando alternativas para contener afectaciones en el tránsito de la carretera federal 57. Casi 85% del comercio en el país se moviliza vía carretera y la autopista es una de las principales directrices.

“Tenemos 13 cruces carreteros desde la Ciudad de México a Querétaro, lo que estamos viendo es la alternativa de -en lugar de trozar la (carretera) 57- de (tunelar), entonces, estamos viendo los puntos y las señaléticas para empezar con los tuneleos de la 57 para no molestar, sabemos que el comercio en México se mueve prácticamente 85% sobre ruedas, entonces, no queremos molestar a la carretera”, expresó.

De por sí, añadió, la carretera federal ya enfrenta contratiempos por las obras que se realizan en el acceso a la capital de Querétaro, las cuales -adelantó- finalizarán a más tardar el 16 de mayo.

Como parte del proceso por la obra, añadió, han realizado recorridos por las zonas donde atravesará el tren para conocer la perspectiva de los habitantes.

“Esos caminamientos son muy buenos porque vamos con las personas que habitan ahí y les decimos claramente qué se va a afectar, qué no se va a afectar y todo lo que se afecte, tenemos la instrucción -por parte de la presidenta de la República- que la gente quede satisfecha con la situación”, comentó.

La próxima semana están programadas reuniones entre instancias municipales, estatales y federales, para abordar temas de la obra, entre ellos, los 507 cruces que la integrarán; ahondó en la relevancia de que la ciudadanía conozca estos cruces, dado que uno de los objetivos es que el tren, además de brindar un servicio, cohabite con el entorno.

“Esos 507 cruces van a ser muy importantes para que la ciudadanía sepa dónde están esos cruces, para que nadie se quede con la duda de que se va a quedar incomunicado. (…) El tren debe dar un servicio, pero también debe convivir con la ciudadanía”, añadió.

De acuerdo con el reporte federal del 19 de febrero, la construcción de la vía férrea del tren México-Querétaro reportó 9.8% de avance. El tren atravesará Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, sobre una longitud de 232.4 kilómetros de vía doble.

El proyecto integra 14 frentes de construcción (12 son de obra civil y dos de estudio de soporte técnico). Se prevé edificar seis estaciones. La construcción está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles. Se estima que la obra concluya en septiembre del 2027.