Importaciones de calzado a México cayeron 30.4% interanual en enero

Las importaciones mexicanas de calzado registraron una caída de 30.4% en enero de 2026 sobre el mismo mes de 2025, a 169 millones de dólares, de acuerdo con datos del Inegi.

Este resultado ocurre con la imposición de un arancel de 35% a 49 fracciones arancelarias del sector a partir de 2026 y luego de cinco años de crecimientos interanuales continuos en las importaciones, hasta alcanzar un récord de 2,247 millones de dólares en 2025.

La reforma arancelaria formalizó en gran medida ciertos aumentos anteriores a las tarifas establecidas a las importaciones de calzado.

Aunque enero muestra un primer efecto parcial, podría ser un punto de inflexión de una tendencia que marcó un crecimiento acumulado de 74.6% de las importaciones mexicanas de calzado en 2025 en comparación con 2019, el año previo a la pandemia de Covid-19.

En agosto pasado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, relató que la presidenta Claudia Sheinbaum pidió más información sobre el sector calzado porque las importaciones habían aumentado 159% en volumen (número de pares de calzado) a México, sin precisar el periodo.

Antes de ser cancelado en agosto del año pasado, en México operaba el programa IMMEX para calzado, diseñado para las industrias de exportación, a las cuales no se les cobraba el IVA de 15% en la importación, sino al exportar los productos.

“Nos preguntaba la Presidenta por qué estamos importando calzado terminado en el formato temporal, ¡es absurdo!”, agregó entonces Ebrard, en un evento en Expo Sapica (Salón de la Piel y el Calzado).

La enmienda a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) justifica el aumento de aranceles para fortalecer la política industrial y proteger el empleo. Los aumentos impactan sobre todo importaciones provenientes de países con los que México no tiene tratados de libre comercio, como China, India, Vietnam, Brasil, Indonesia y Camboya.

China es el primer proveedor externo del sector calzado en el mercado mexicano y su gobierno dio a conocer en marzo de 2026 los resultados de una investigación propia sobre el alza de aranceles. El Ministerio de Comercio chino concluyó que las medidas en México han causado obstáculos o restricciones al ingreso de productos chinos al mercado mexicano. Pero no anunció ningún procedimiento al amparo de las reglas de la OMC.

En cuanto al impacto en el comercio exterior, los intercambios económicos y la cooperación industrial sino-mexicana de México, los encuestados por el Ministerio de Comercio consideraron en general que las medidas investigadas señalaban mayores barreras de acceso al mercado y un entorno político más restrictivo, “lo cual perjudica los esfuerzos de México por cultivar una imagen económica y comercial estable, abierta y predecible”.

Según el Ministerio de Comercio, esto obstaculizaría el desarrollo normal de la manufactura, las cadenas de suministro y la cooperación tecnológica, e impediría seriamente el comercio, los intercambios económicos y la cooperación industrial con socios comerciales, incluida China.

Pero Ebrard ha replicado que China apoya a industrias que exportan con prácticas de dumping o subsidios prohibidos, a la vez que ha dificultado la entrada de productos mexicanos con barreras no arancelarias.