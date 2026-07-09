Coparmex en Puebla urgió a consolidar primer paradero seguro para autotransportes

Puebla, Pue. Ante la inseguridad que prevalece en carreteras que cruzan por la entidad, cuyo “foco rojo” por robos a autotransportes es el tramo a la altura del municipio de Esperanza de la autopista México-Puebla, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a las autoridades que consoliden el primer paradero seguro en la zona.

Beatriz Camacho Ruiz, presidenta local del organismo, dijo que aún no hay respuesta de que se ponga en operación el primer paradero en el municipio de Acajete.

No obstante, confió en que se cumpla ese compromiso para brindarle a los transportistas un lugar seguro, donde puedan descansar por las noches y evitar exponerse a los robos de las unidades.

Puntualizó que a las empresas interesa garantizar la seguridad de los trabajadores y mantener una eficiencia de las actividades logísticas en la región.

En marzo del 2025, la Coparmex planteó en las mesas de seguridad del gobierno del estado la ubicación de paraderos seguros, donde hubiera presencia policial para que llegaran los autotransportes y sus conductores pernoctaran para que al siguiente continuaran con su viaje sobre la Puebla-México y su conexión con Veracruz.

De acuerdo a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Puebla, han ocurrido 100 robos a unidades con mercancías en lo que va del 2026, principalmente en la Puebla-Orizaba.

Pérdidas económicas

Las pérdidas económicas por los asaltos en carreteras han ascendido a 1,200 millones de pesos. Sin embargo, se lograron recuperar 57 autotransportes.

La Coparmex tiene acercamientos con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) para definir cuántos socios tienen estaciones de servicio en la autopista y, con ello, informar donde hacer la parada para abastecerse de combustibles y pernoctar.

“Los autotransportes de socios dejaron de circular por las noches en la México-Puebla y la conexión a Veracruz, por cuestiones de seguridad, ya que a más tardar las 22:00 horas deben parar el viaje”, expuso Camacho Ruiz.

Puntualizó que también esta medida aplica para los automovilistas particulares que usan la autopista de forma constante para moverse en los municipios cercanos y que son parte de Puebla.

De acuerdo a cifras del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se tenían entre 3 y 7 robos de autotransportes de carga a la semana sobre la Puebla-Veracruz, en el sentido al puerto.

La dirigente de la Coparmex poblana confió que, al tener una mejor percepción de la seguridad en esta carretera, ésta tiene que seguir operando en esas condiciones, pero teniendo una estrategia con el apoyo de las autoridades.