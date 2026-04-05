FEMATRAC se desmarca de los bloqueos de transportistas para este lunes 6 de abril

La Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) se deslindó de las manifestaciones y bloqueos anunciados para el lunes 6 de abril en diversas carreteras del país y consideró que las interrupciones viales, además de generar pérdidas económicas, incrementan los riesgos de inseguridad, propiciando actos delictivos que vulneran aún más al sector transportista.

“FEMATRAC no convoca, organiza, ni respalda acciones que afecten la libre circulación en las vías federales de comunicación, ni aquellas que pongan en riesgo la integridad de los operadores, usuarios o la cadena logística nacional”, se informó este domingo en un comunicado.

El viernes reciente, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, anunciaron un paro indefinido y bloqueos en diversas carreteras del país como protesta ante “la grave situación que enfrenta el campo y transporte de alimentos en el país”, que incluye extorsión del crimen organizado.

El posicionamiento de la FEMATRAC se suma al de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), como organismo representativo de diversas organizaciones de transportistas, como deslinde de las acciones convocadas y se pide privilegiar el diálogo para hacer frente a los diversos retos que enfrenta el sector.

FEMATRAC mantiene su postura de que las demandas del sector deben canalizarse a través del diálogo institucional, responsable y permanente con las autoridades, privilegiando soluciones estructurales y de largo plazo en temas como: