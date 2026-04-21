ICC pide a gobierno de Sheinbaum más seguridad para IP

La International Chamber of Commerce (ICC) México advirtió que la persistencia de riesgos asociados a la inseguridad en el país podría limitar el potencial de México como actor estratégico en las cadenas globales de valor, al incidir directamente en las decisiones de inversión y operación de las empresas.

En un posicionamiento, el organismo subrayó la necesidad de diseñar esquemas transparentes y estandarizados de colaboración con fuerzas de seguridad pública, con el objetivo de proteger operaciones estratégicas, infraestructura crítica y personal en territorio nacional.

“Eventos recientes han evidenciado la fragilidad del entorno operativo (…) al afectar la movilidad, el transporte de mercancías, la continuidad de operaciones y la seguridad del personal”, indicó.

Asimismo, planteó la creación de un espacio permanente de diálogo técnico entre autoridades y sector privado, que permita anticipar y gestionar riesgos en un entorno que calificó como “en constante evolución”.

La ICC México alertó sobre un incremento en la exposición de las empresas a presiones ilícitas, incluidas aquellas ejercidas de forma indirecta a través de intermediarios o proveedores dentro de la cadena de valor.

A ello, dijeron, se suman disrupciones logísticas derivadas de violencia focalizada, bloqueos y robos, particularmente en el transporte de carga, lo que reduce la eficiencia y confiabilidad de las operaciones.

Ante este panorama, la ICC México hizo un llamado al gobierno federal para establecer esquemas transparentes de colaboración con fuerzas de seguridad para proteger operaciones estratégicas e infraestructura crítica, además de crear un espacio permanente de diálogo técnico entre autoridades y sector privado.

Robo a transportistas

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el primer trimestre de 2026, el delito de robo a transportista registró una disminución frente al mismo periodo de 2025.

Entre enero y marzo de 2026 se abrieron 1,289 carpetas de investigación por este delito, mientras que en el mismo lapso de 2025 se contabilizaron 1,629 casos, lo que representa una reducción de 340 carpetas, equivalente a una disminución del 20.9 por ciento.

Al desagregar las cifras, el robo a transportista con violencia también mostró una caída significativa. En el primer trimestre de 2026 se registraron 1,002 casos, frente a 1,326 en 2025, lo que implica una reducción de 324 carpetas, es decir, una baja del 24.4%.

Por su parte, el robo sin violencia pasó de 303 casos en 2025 a 287 en 2026, una disminución de 16 carpetas, equivalente a una caída del 5.3 por ciento.

El análisis de los datos de 2018 a 2026 mostró que el año con mayor incidencia en el primer trimestre fue 2019, con un total de 3,323 carpetas de investigación, seguido de 2018 con 3,224 casos.

Mientras que, el estado con más carpetas registradas durante el periodo mencionado del año en curso fue el Estado de México que registró 670 carpetas. En segundo lugar se ubicó Puebla con 311 casos, consolidándose ambas entidades como los principales focos de este delito. Después estuvieron: San Luis Potosí, con 90 casos; Michoacán, que sumó 73, y Jalisco con 29.

El estado con más investigaciones por robo a transportista, durante el primer trimestre del 2026, es el Estado de México que registró 670 casos. Puebla (311) y San Luis Potosí (90) le siguieron.