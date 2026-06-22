Confían que el Caribe Mexicano repunte en afluencia turística, tras flojo arranque del Mundial

Cancún, QRoo.- El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, anticipó una recuperación en la llegada de visitantes a partir de esta semana, luego de un fin de semana con buenos números en el Aeropuerto Internacional de Cancún, luego de que el inicio del Mundial de Futbol no generó la afluencia turística esperada.

El funcionario detalló que, a pesar de las expectativas, la llegada de turistas durante los primeros días del torneo fue menor a lo proyectado.

Esto se sumó a los problemas causados por la suspensión de operaciones de aerolíneas chárter como Magnicharters y Spirit, que cancelaron vuelos principalmente por el aumento en el precio del combustible.

Aun así, el fin de semana cerró con cifras positivas: cerca de 600 operaciones aéreas en un solo día, más de 1,663 vuelos en total y alrededor de 374 mil turistas. Estas cifras permitieron al destino compensar parcialmente el bajo arranque del Mundial.

Cueto Riestra explicó que se espera un repunte en los próximos días gracias a una mayor disponibilidad de asientos en las aerolíneas principales y a la demanda que se había acumulado. “Aunque el inicio del Mundial no trajo el impulso que se esperaba, ya vemos señales de recuperación”, señaló.

El Caribe Mexicano atraviesa una temporada complicada debido a factores externos, sobre todo el alto costo del combustible, que ha obligado a varias aerolíneas a ajustar rutas y reducir frecuencias.

Pese a ello, Quintana Roo mantiene una conectividad sólida y sigue trabajando en mejoras de infraestructura, diversificación de la oferta turística y promoción en mercados clave.

Recientemente, Bernardo Cueto encabezó una gira de trabajo en Nueva York, donde promocionó los 12 destinos del estado en el Fan Festival, alcanzando a más de 20 mil personas.

Además, sostuvo reuniones para preparar el evento EDGE 2027 —que se realizará por primera vez en el Caribe Mexicano— y para fortalecer la estrategia en el mercado estadounidense.

La Secretaría de Turismo continuará monitoreando la conectividad aérea y publicando reportes semanales para evaluar el desempeño del sector, con el objetivo de mantener la competitividad del destino ante los mayores costos del transporte aéreo.