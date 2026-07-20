Alistan otra estrategia integral contra el sargazo en Quintana Roo

Cancún, Qroo.- La estrategia integral contra el sargazo que anunciará la presidenta Claudia Sheinbaum en los próximos 15 días contemplará la conformación de un equipo de científicos especializado para estudiar el origen y las causas de la proliferación de esta macroalga, cuyo impacto económico ya alcanza el 11% del Producto Interno Bruto de Quintana Roo.

Así lo dio a conocer Óscar Rébora Aguilera, secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, tras la visita de la mandataria federal. “Es un hecho que se conformará un equipo de científicos. Se está trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Marina, Semarnat, Sectur y todos los actores federales en una estrategia integral que fortalecerá las acciones actuales y derivará en mayor infraestructura y capacidades operativas”, detalló el funcionario.

Rébora Aguilera reconoció que el sargazo representa uno de los principales desafíos económicos para Quintana Roo, principal destino turístico de México. La macroalga afecta directamente al sector hotelero, restaurantero, pesquero y de servicios, actividades que sostienen la economía estatal.

El secretario explicó que esta proliferación es un claro síntoma del cambio climático, derivado del calentamiento de las aguas oceánicas, la acidificación del mar y la variación del pH, un fenómeno global que impacta fuertemente las costas del Caribe mexicano.

De acuerdo con monitoreos recientes, alrededor de 40 millones de toneladas de sargazo se dirigen actualmente hacia la zona económica exclusiva del Caribe, y se prevé que los arribos continúen fuertes en los próximos meses, ya que la macroalga crece de forma exponencial (duplicándose cada tres días) y su recale depende de vientos, corrientes y mareas.

La estrategia que presentará la presidenta incluirá, además de la parte científica, posibles recursos adicionales para reforzar la contención en alta mar, mejorar las barreras de contención y aumentar la eficiencia operativa, con el fin de reducir el impacto económico y proteger la competitividad turística del estado.

Con esta iniciativa, el Gobierno Federal y el de Quintana Roo buscan pasar de una estrategia reactiva a una solución de fondo que mitigue los efectos del sargazo en la economía estatal y consolide la resiliencia del principal motor económico de la entidad.