Mundial aumentará 40% el consumo de agua

Organizaciones lanzaron la campaña “El Agua también nos une”, con la que buscan visibilizar la crisis hídrica que enfrenta el país y promover el consumo responsable del agua entre turistas, empresas y ciudadanos.

Las organizaciones señalaron que durante los eventos deportivos se espera la llegada de más de 5 millones de personas en un periodo de 30 días, lo que podría incrementar hasta en 40% el consumo de agua en ciudades que ya enfrentan problemas de escasez y presión sobre sus sistemas hídricos.

Además, en el caso de la Ciudad de México, las organizaciones alertaron que uno de cada cuatro hogares no recibe agua diariamente y que cerca de 40% del líquido se pierde por fugas antes de llegar a los usuarios.

Señalaron que alrededor de 70% del agua que consume la capital proviene de un acuífero sobreexplotado, situación que contribuye al hundimiento de la ciudad hasta 40 centímetros por año.

Sobre el caso de Guadalajara, se detalló que la principal fuente de abastecimiento es el Lago de Chapala, del cual depende cerca de 60% del suministro para la zona metropolitana. Aunque actualmente el lago presenta niveles favorables, las organizaciones advirtieron que la sequía recurrente y la presión demográfica mantienen en riesgo el equilibrio hídrico de la región.

Para Monterrey, recordaron que la ciudad continúa enfrentando un déficit hídrico estructural y una demanda superior a la oferta disponible, pese a la recuperación observada tras la crisis de agua de 2022.

Con base en lo anterior, la campaña incluye recomendaciones para reducir el consumo de agua durante la estancia de visitantes y aficionados, así como acciones para fomentar una cultura de sustentabilidad.

Entre las propuestas destacan reducir el tiempo en la ducha a menos de cinco minutos, portar termos reutilizables, utilizar transporte sustentable y visitar espacios emblemáticos relacionados con el agua en cada ciudad sede.

También se difundirá información sobre hoteles y restaurantes que adopten medidas de ahorro de agua y prácticas sustentables.

Esto debido a que, indicaron, la próxima Copa Mundial de Fútbol será observada por más de 5,000 millones de personas en el mundo, lo que representa una oportunidad para colocar en la agenda pública internacional los retos de abastecimiento, calidad y gestión del agua en México.

“Convencidos de que el agua también nos une, como el fútbol, y que podemos ser un país capaz de transformar su cultura de consumo excesivo de agua”, señalaron los impulsores de la campaña.

La iniciativa es impulsada por Agua Capital, la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), el Consejo Consultivo del Agua (CCA), el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), Hoy por el Agua y Toroto, en colaboración con Aguarkía, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y Grupo Helvex.