Agroindustria de berries enfrenta escenario complejo: Aneberries

Guadalajara, Jal. La industria mexicana de las berries enfrenta uno de los entornos más complejos de los últimos años, debido a la coincidencia de factores como un tipo de cambio desfavorable para las exportaciones, mayores costos laborales, tensiones comerciales internacionales y riesgos climáticos, además que se terminó una etapa de alto consumo que se generó durante la pandemia.

El presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), Miguel Ángel Curiel, afirmó que el sector agroexportador enfrenta un escenario que ha reducido su rentabilidad, pese a mantener una sólida capacidad productiva y perspectivas de crecimiento en el largo plazo.

"Es una realidad de que varios factores se han presentado en los últimos dos o tres años, que han metido presión al sector, no solamente al sector agroexportador sino al sector agrícola en general", señaló Curiel Mendoza, luego de la inauguración del XVI Congreso Internacional Aneberries.

Entre los principales desafíos destacó la fortaleza del peso frente al dólar, que si bien beneficia a otros segmentos de la economía, reduce la competitividad de las exportaciones agroalimentarias al disminuir los ingresos en moneda nacional.

A ello, dijo, se suma una creciente presión en el mercado laboral ya que además del alza salarial, hay una mayor competencia por una fuerza de trabajo prácticamente estancada.

"La demanda laboral crece, pero la base de trabajadores no, por lo que el costo aumenta", indicó Curiel Mendoza, quien no obstante, reconoció que el sector respalda mejores ingresos para los trabajadores del campo.

El presidente de Aneberries añadió que entre 2020 y 2023, la industria experimentó un incremento extraordinario en la demanda internacional de frutas y hortalizas, derivado de un cambio en los hábitos de consumo durante la pandemia de Covid-19. Ese auge incentivó nuevas inversiones y una expansión de la capacidad productiva a nivel global.

Sin embargo, abundó, el mercado ha entrado en una etapa de consolidación, con un consumo más moderado y una mayor competencia entre países productores.

"Encima de esto, agregamos conflictos comerciales, tensiones comerciales naturales que hoy se agravan; también el aumento en el combustible por la guerra que hay en Medio Oriente, también nos va a pegar y, encima, decimos que vamos a tener un súper Niño, pues es realmente deprimente el escenario", enfatizó.

Pese a ello, Curiel sostuvo que la industria mantiene una visión optimista gracias a la experiencia de los productores mexicanos y a la fortaleza de la cadena productiva.

Presunto dumping

Además de los retos económicos, el sector enfrenta la investigación iniciada en Estados Unidos por una denuncia de presunto dumping contra las exportaciones mexicanas de fresa, presentada por un grupo de productores de Florida.

Curiel Mendoza explicó que el procedimiento avanza de manera simultánea ante el Departamento de Comercio de Estados Unidos y la Comisión de Comercio Internacional (ITC por sus siglas en inglés), instancias que determinarán si existen elementos para imponer medidas compensatorias.

Anticipó que el próximo 18 de agosto se emitirá una determinación preliminar por parte del Departamento de Comercio, aunque aclaró que ésta no será definitiva. Las resoluciones finales de ambos organismos están previstas para febrero y marzo de 2027.

Congreso Aneberries

El XVI Congreso Internacional de Aneberries reúne a más de 3,000 productores, exportadores, investigadores y especialistas nacionales e internacionales para analizar las perspectivas de la industria.

El foro se ha consolidado como uno de los principales espacios especializados del sector a nivel mundial, con la participación de representantes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia.

Según Aneberries, ese sector se ha consolidado como uno de los principales motores del sector agroalimentario nacional ya que genera más de 4,000 millones de dólares en exportaciones anuales y más de 300,000 empleos formales.

rrg