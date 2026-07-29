Economía de EU demuestra "una solidez impresionante", afirma presidente de la Fed

La economía estadounidense ha demostrado hasta ahora "una solidez impresionante", opinó el miércoles el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Kevin Warsh, al justificar que el banco central haya decidido mantener sin cambios sus tasas de interés.

"La economía ha demostrado una solidez impresionante a pesar de los recientes choques. Las tendencias son positivas y nos muestran un crecimiento que sigue siendo robusto", declaró Warsh en rueda de prensa, tras dos días de reunión del Comité de Política Monetaria (FOMC) del organismo.

En sus primeras declaraciones públicas como presidente de la institución, Warsh reafirmó que la entidad se centraría en devolver estabilidad a los precios, sin aportar, no obstante, ninguna indicación sobre el método previsto.

Una subida de tipos de interés habría representado, sin embargo, un escenario desfavorable para el presidente Donald Trump, que ha prometido un recorte tanto en los precios como los costes de endeudamiento.

Tasas más altas suponen crédito más caro.

Varios integrantes del FOMC habían afirmado que contemplaban un incremento, y uno de ellos, Christopher Waller, había estimado a mediados de julio que la Fed "debe estar preparada para endurecer su política monetaria para evitar una repetición del episodio de inflación de 2020-2021", durante la pandemia de Covid-19.

Si bien Waller finalmente se manifestó a favor del statu quo, no fue el caso de sus colegas Beth Hammock, Lorie Logan y Neel Kashkari.

Antes de nombrar a Kevin Warsh —de quien no oculta que espera una política monetaria más acomodaticia—, Trump llevó a cabo una campaña encarnizada contra quien ocupó durante ocho años la presidencia de la Fed, Jerome Powell.