Industria mexicana de berries analizará desafíos y oportunidades del sector

Guadalajara, Jal. Frente a desafíos como los retos comerciales con Estados Unidos y la necesidad de fortalecer la productividad agrícola, la industria mexicana de las berries reunirá a productores, exportadores, investigadores y especialistas nacionales e internacionales para analizar el futuro del sector durante la edición 16 del Congreso Internacional de Aneberries, que se realizará los próximos 29 y 30 de julio en Guadalajara.

El encuentro, organizado por la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries), espera la participación de más de 3,000 asistentes y se ha consolidado como uno de los principales foros especializados de la industria a nivel mundial, al congregar representantes de América Latina, Europa, Estados Unidos y Asia.

El director general de Aneberries, Juan José Flores, destacó que el congreso ha evolucionado para abordar toda la cadena de valor del sector, desde el mejoramiento genético y los sistemas de producción hasta la comercialización y el desarrollo de mercados.

"La agenda contempla presentaciones, paneles y mesas de discusión que abarcan desde la innovación en genética hasta las estrategias para hacer más competitivo y viable el negocio de las berries en México", indicó.

Entre los temas que se abordarán destacan la inocuidad y la fitosanidad, la eficiencia de los sistemas productivos, las estrategias para impulsar el consumo de berries y los desafíos derivados del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Otro de los asuntos de mayor interés, precisó el directivo, será la actualización del procedimiento iniciado en Estados Unidos por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones mexicanas de fresa, un tema que mantiene la atención de productores y exportadores por sus posibles implicaciones para el comercio bilateral.

Asimismo, especialistas presentarán un panorama sobre el desempeño actual del sector, incluyendo indicadores de producción, cosecha, perspectivas de crecimiento y oportunidades de expansión en los mercados internacionales.

Carrera con causa

Como parte de las actividades paralelas del congreso, el 29 de julio se llevará a cabo la séptima edición de la Carrera con Causa en el Parque Metropolitano de Guadalajara. Los recursos recaudados serán destinados a Forjadores de Esperanza A.C., organización de Zamora, Michoacán, que brinda apoyo a personas con autismo de escasos recursos.