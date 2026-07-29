Infraestructura y experiencia sostienen jerarquía de México en Juegos Centroamericanos y del Caribe

Una vez más, México está dominando los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC). En seis días de actividad en Santo Domingo 2026 no ha soltado la cima del medallero y ya rebasa las 150 medallas.

“Más allá del total de medallas, la idea es llevarnos el primer lugar del tablero general. México tiene que seguir siendo la potencia de Centroamérica”, pronunció el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, en una reciente entrevista.

México ha finalizado líder del medallero en 13 de 24 ediciones en la historia de los JCC, siendo las más recientes Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Cuba ha dominado las 11 restantes.

En la clasificación histórica se invierten los papeles, ya que Cuba está en la cima con 1,919 medallas de oro y México es segundo con 1,523. El resto de países, hasta el recuento en 2023, está detrás con menos de 1,000.

La jerarquía de México en JCC se diagnostica por dos principales razones sobre los más de 30 territorios que conforman la región: infraestructura y experiencia.

“México, de inicio, es una de las delegaciones que más deportistas lleva. Eso suma a tener más medallas, adicional a la tradición competitiva que tiene el país, la infraestructura de años atrás y el apoyo considerable del tema económico. Todo eso interfiere mucho con la diferencia con otros países, porque no sé si ellos tengan esas oportunidades”, señala a El Economista, Luis Onofre, director técnico de la selección nacional de paratekwondo y analista de Santo Domingo 2026 en Fox Sports México.

En el contexto poblacional, México es el tercer país con más habitantes en el continente americano y el número uno entre los que compiten en JCC.

Eso abre el abanico para tener más opciones de atletas en las 40 disciplinas que conforman dicho evento. Un reflejo es que México ya ganó al menos una presea en 23 deportes hasta el 29 de julio —la competencia va del 24 al 8 de agosto—.

“Por supuesto que hay deportes que son más complejos y difíciles de ganar, hay otros en los que seguimos teniendo superioridad, pero creo que los Centroamericanos nos sirven para abrir el camino hacia el ciclo olímpico”, le dijo María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), a la revista Proceso previo a Santo Domingo 2026.

Luego está el desarrollar talento en diferentes disciplinas. En ese aspecto, además de la infraestructura, resalta el fogueo que los mexicanos tienen en el plano internacional.

“Estuve viendo específicamente el taekwondo (en Santo Domingo) y los atletas de otros países que van, en su currículum deportivo, no tienen ni una tercera parte de los eventos a los que asiste la Selección Mexicana”, añade Luis Onofre.

“México enfrenta a países europeos y sale a otras competencias de mayor nivel. No demerito el trabajo que hacen Cuba, Colombia, Puerto Rico o Venezuela, pero no todos esos países tienen la oportunidad de profundizar en la participación de sus atletas en programas más específicos”.

Primer examen

Como indicó María José Alcalá, los JCC son el primer examen de muchos atletas hacia la cúspide de los Juegos Olímpicos.

En el ciclo actual, después de Santo Domingo 2026 vienen los Juegos Panamericanos Lima 2027 y el remate será en los Olímpicos de Los Ángeles 2028. Atletas y cuerpos técnicos se preparan para encarar este trienio de la manera más redituable.

“Muchos de los entrenadores que están en selecciones nacionales tienen mucha experiencia y cuentan con una metodología que seguramente vienen realizando desde antes, con conocimientos sobre procesos y el área en la que están compitiendo, como en clavados, taekwondo y tiro con arco, deportes que siempre dan la cara por México y no nada más en Centroamericanos”, enfatiza Onofre.

“Creo que existe ya una tradición que permite formar atletas mexicanos competitivos de manera constante, porque a lo mejor en algunos JCC hay cierto deporte al que no le va bien a México, pero en los otros se mantiene”.

Desde su perspectiva, tres mexicanos con altas expectativas en Santo Domingo 2026 fueron Yareli Acevedo en ciclismo, Matías Grande en tiro con arco y Zaid Pérez en taekwondo.

Sobre Pérez, profundizó: “Está en sus primeros JCC y en una categoría muy complicada. Así como en clavados dicen que la prueba reina es la de 10 metros, la de -58 kilogramos es de las más difíciles en taekwondo y en esta región. Lo hizo muy bien, creo que tiene bastante futuro en una categoría que en México está peleadísima. Posiblemente pueda estar en Panamericanos e incluso Olímpicos, si se prepara bien. Ahí ya entraría mucho el tema de su federación, de que realmente lo apoyen, porque muchas veces ya no se les da seguimiento”.

Los Panamericanos y Olímpicos son los próximos desafíos para el deporte mexicano. En el primero participan todos los países de América y México quedó en tercer lugar en las últimas dos ediciones (2019 y 2023), detrás de Estados Unidos y Brasil.

México en Santo Domingo 2026 hasta el 29 de julio: