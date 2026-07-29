La 2.ª Bienal de Urbanismo de México eleva a escala latinoamericana la agenda territorial

En una región donde más del 80% de la población habita en zonas urbanas y el 75% del Producto Interno Bruto (PIB) se genera dentro de las metrópolis, la Asociación Mexicana de Urbanistas (AMU), en alianza estratégica con ONU-Habitat, presentó la convocatoria para la 2.ª Bienal de Urbanismo de México que se llevará a cabo del 13 al 15 de noviembre, certamen que por primera vez extiende su alcance a nivel latinoamericano.

Durante la presentación con medios en la sede de ONU-Hábitat, especialistas e integrantes del presídium destacaron que el trabajo de planificación territorial padece una histórica invisibilidad social y política. Asimismo, advirtieron sobre la urgente necesidad de transicionar hacia planes de desarrollo urbano con horizontes de hasta 50 años que trasciendan los ciclos gubernamentales.

Visibilizar la praxis técnica frente al desarrollo caótico

El presidente del Consejo Directivo Nacional de la AMU, Juan Lázaro Kaye López, dijo a El Economista que el ejercicio urbanístico enfrenta una severa paradoja: aunque determina la movilidad, la vivienda y la seguridad de los asentamientos, su labor permanece habitualmente poco valorada por la ciudadanía y las autoridades.

"El trabajo de los urbanistas es un trabajo poco visible, poco valorado y poco apreciado, que goza de poco reconocimiento tanto de la sociedad como de la autoridad. En México nos tardamos muchos años en entender la importancia de la planificación territorial. El crecimiento acelerado sin suelo planificado provocó caos y riesgo; hoy buscamos revertir ese fenómeno, pero tenemos que vencer un mal endémico: el cortoplacismo", asegura Kaye López.

Al detallar el diagnóstico histórico del país, Kaye López recordó que México experimentó una rápida transición demográfica al pasar de ser un país predominantemente rural a principios del siglo XX a uno eminentemente urbano en la segunda mitad de esa misma centuria. Esta expansión acelerada se dio sin oferta formal de suelo ni planificación contundente, derivando en asentamientos irregulares y dinámicas de crecimiento desordenado.

Para revertir esta inercia, el titular de la AMU enfatizó que la planificación en México no puede seguir atada a periodos políticos de corto plazo (trienales o sexenales). Por ello, propuso impulsar la creación de una institución de alcance nacional que trabaje de la mano con el Inegi para tomar decisiones hoy sobre retos de largo aliento, tales como la gestión hídrica y la resiliencia climática proyectadas a 40 o 50 años.

Filtros de participación

Sobre el proceso de selección y la representatividad internacional, la organización detalló que las propuestas se están recibiendo desde mayo de este año y no serán meras ideas conceptuales, sino proyectos ya ejecutados, aprobados o publicados dentro de una ventana temporal de elaboración entre 2016 y 2026.

Hasta el corte preliminar reportado durante el anuncio, la convocatoria ya registra más de 108 proyectos inscritos provenientes de ocho países de la región y más de diez entidades federativas de la República Mexicana. Esta proyección regional se ha consolidado gracias a alianzas estratégicas con la Federación Iberoamericana de Urbanistas, la Cumbre Iberoamericana del Hábitat y diversos bancos de desarrollo regionales.

Para garantizar el rigor técnico, cada propuesta deberá acompañarse de una carta de autoría obligatoria y cumplir con al menos cinco de los nueve ejes transversales vinculados al ODS 11 de la Agenda 2030 (entre los que destacan la habitabilidad y vivienda adecuada, equidad de género, movilidad, gestión integral de riesgos, sostenibilidad ambiental y gobernanza).

El jurado evaluador estará compuesto por más de 30 especialistas bajo la coordinación de José Luis Cortés Delgado e integrará a figuras del ámbito técnico y gubernamental, entre ellas Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y la representante de ONU-Hábitat en México, Fernanda Leonardoni.

El certamen otorgará diez galardones principales —cinco para la categoría México y cinco para la categoría Latinoamérica— además del número de menciones honoríficas que determine el jurado. La recepción de trabajos permanecerá abierta de manera digital y gratuita hasta el 11 de septiembre de 2026 a las 23:59 horas, mientras que la ceremonia oficial de premiación y la presentación de la publicación conmemorativa se llevarán a cabo el 13 de noviembre de 2026.

La ciudad como un proyecto inacabado y multidisciplinario

Al responder sobre la capacidad de la Bienal para posicionar propuestas que subsanen omisiones gubernamentales, el presidente del comité organizador, Salvador Herrera Montes, precisó que la agenda busca una articulación intersectorial entre la academia, la sociedad civil organizada y los tres niveles de gobierno.

"La ciudad es un proyecto que nunca se cierra, nunca termina de ejecutarse. Lo que busca la Bienal es dar fuerza a esas soluciones que han subsanado fallas en el ecosistema urbano para acercarnos a un ideal, sabiendo que cada paso transforma la visión futura. Además, reafirmamos que el urbanismo no pertenece a una sola disciplina, sino a la conjunción de múltiples saberes trabajando en conjunto", dijo Herrera Montes.

Para saber más sobre la convocatoria, se puede acceder a: https://bienaldeurbanismo.mx/