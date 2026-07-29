Inteligencia europea

Imagina una empresa mexicana de tecnología con veintitrés empleados en Puebla. Vende software y exporta a Europa desde 2018. Cuando la Unión Europea aprobó su nueva regulación de privacidad dos años antes, nadie en la empresa prestó demasiada atención. Al fin y al cabo, pensaban, era una ley europea. El problema es que sus clientes también eran europeos.

Cuando el GDPR comenzó a aplicarse, la empresa ya tenía mil doscientos clientes en Europa. De pronto descubrió que una regulación aprobada a nueve mil kilómetros de Puebla podía determinar cómo recopilaba datos, qué información debía entregar a sus clientes y hasta cuánto podía costarle equivocarse. Ahí está el verdadero poder regulatorio de Europa: sus leyes no siempre terminan en sus fronteras.

El fenómeno tiene incluso nombre: el “Brussels Effect”. El mercado europeo es suficientemente grande y atractivo como para que muchas empresas extranjeras prefieran adaptar sus operaciones a las reglas de Bruselas antes que renunciar a sus consumidores. Con el tiempo, lo que comienza como regulación europea puede terminar convirtiéndose en un estándar global.

Así, una regulación que nace en Bruselas puede terminar cambiando la forma de hacer negocios en Puebla, São Paulo, Nueva York o Singapur. Europa no necesita obligar al resto del mundo a copiar sus leyes. Le basta con hacer que cumplirlas sea prácticamente indispensable para acceder a uno de los mercados más importantes del planeta.

El GDPR fue quizá el ejemplo más visible. Ahora Europa intenta repetir la fórmula con la inteligencia artificial.

El AI Act clasifica determinados usos de inteligencia artificial según el riesgo que representan y establece obligaciones distintas para cada uno. Para una empresa mexicana que vende tecnología en Europa, la pregunta ya no es solamente qué permiten las leyes mexicanas. También importa para qué se utiliza su algoritmo, quién toma las decisiones y qué reglas europeas pueden alcanzarlo.

Pensemos ahora que nuestra empresa poblana desarrolla un sistema que una institución financiera europea utiliza para evaluar la solvencia de sus clientes. Lo que antes era simplemente un producto de software puede entrar en una categoría regulatoria de alto riesgo y, conforme entren en aplicación las obligaciones correspondientes, exigir sistemas de gestión de riesgos, documentación, registros y controles que cuestan dinero.

Para una multinacional, esos costos pueden ser manejables. Para una empresa de veintitrés empleados en Puebla, pueden determinar si Europa sigue siendo un mercado viable. Y ahí aparece la paradoja. La regulación europea puede convertirse en una barrera de entrada, pero también en una ventaja competitiva. Una empresa mexicana capaz de demostrar que cumple estándares exigentes de privacidad, transparencia y gobernanza de inteligencia artificial no solamente puede conservar acceso al mercado europeo: puede utilizar ese cumplimiento como credencial frente a clientes de otros países.

Porque GDPR y AI Act ya no son casos aislados. Forman parte de una tendencia más amplia en la que Europa intenta exportar reglas junto con acceso a su mercado.

Para las empresas mexicanas, la lección es sencilla: exportar ya no significa solamente vender fuera del país. También significa importar regulación.

Y en la economía digital, descubrirlo demasiado tarde puede resultar mucho más caro que cumplir desde el principio.