Jalisco supera a Michoacán en valor de producción de berries

Guadalajara, Jal. La industria mexicana de berries se ha consolidado como uno de los principales motores del sector agroalimentario nacional, al generar más de 4,000 millones de dólares en exportaciones anuales, crear más de 300,000 empleos formales y posicionar al país entre los líderes mundiales en producción y comercialización de estos frutos.

Aunque Michoacán concentra más del 50% de la superficie nacional destinada al cultivo de berries, Jalisco lo supera en valor de producción debido a su especialización en cultivos de mayor rentabilidad como la frambuesa y el arándano, afirmó Miguel Ángel Curiel, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Berries (Aneberries).

"Jalisco está ligeramente por arriba del valor de la producción de Michoacán por los cultivos de alto valor que aquí se manejan, principalmente frambuesa y arándano", subrayó.

Además, Baja California sobresale por su producción de fresa, mientras que Guanajuato ha fortalecido su presencia en arándano, fresa y frambuesa, consolidando una cadena productiva que diversifica la oferta nacional.

Exportaciones a Norteamérica

El presidente de Aneberries explicó que el desempeño del sector convierte a las berries en un componente estratégico del comercio exterior agroalimentario del país ya que de los más de 50,000 millones de dólares que México exporta cada año en agroalimentos, frutas y hortalizas, alrededor de 4,000 millones corresponden a berries, es decir, cerca del 8% del total.

Detalló que la producción nacional supera las 900,000 toneladas anuales de las cuales, cerca de 700,000 toneladas se destinan a exportación hacia 41 países. Sin embargo, el 98.5% de los envíos tiene como destino Estados Unidos y Canadá, mientras que apenas el 1.5% llega al resto de los mercados internacionales.

El presidente de Aneberries explicó que esta dependencia responde, en gran medida, a la naturaleza perecedera de los productos.

"La perecibilidad de esas tres frutas nos impide llevarlos a otros mercados porque necesita estar en el anaquel entre cinco y siete días. La única manera de llevarlos a otros mercados es a través del flete aéreo y es demasiado caro y genera demasiados gases de efecto invernadero que estamos tratando de minimizar", precisó.

Por ello, la estrategia de la industria se concentra en fortalecer la integración comercial de Norteamérica, particularmente en el contexto de las conversaciones sobre el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Cueriel añadió que el arándano representa la principal apuesta para diversificar los mercados y anticipó que trabaja con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) para abrir nuevos mercados, entre ellos Corea del Sur, mediante el establecimiento de protocolos fitosanitarios para las exportaciones de arándano.

Proyecciones

Durante la temporada 2025-2026, la industria en México registró un comportamiento positivo en términos de volumen exportado.

Las exportaciones de frambuesa y zarzamora alcanzaron niveles históricos, con un crecimiento cercano al 20% respecto al ciclo anterior. En valor, el incremento fue de aproximadamente 10%, reflejando una disminución en los precios internacionales derivada de una mayor oferta.

En contraste, la producción de fresa registró una reducción cercana al 17% debido a afectaciones provocadas por heladas en los viveros, mientras que el arándano mostró una contracción durante el período.

Aun así, Aneberries prevé que la industria mantendrá una trayectoria de crecimiento para la próxima temporada, con incrementos estimados de entre 5% y 8%.

"Lo que vemos en esta temporada que viene es una consolidación de la industria en los diferentes cultivos. La mala noticia con los altos volúmenes que se tuvieron es que sí hubo una caída en los precios; la noticia buena es que hemos abierto un abanico de más consumidores, ahora lo que nos corresponde como comercializadores es vender mejor", enfatizó Curiel.