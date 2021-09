Migrantes en México

Avalancha de haitianos colapsa Tapachula y sistema de ayuda a refugiados

En Chiapas hay alrededor de 30,000 migrantes originarios de Haití, que, según las leyes migratorias mexicanas no reúnen las características para considerarse refugiados; sin embargo, no pueden ser deportados a su país, por la severa situación política por la que atraviesa y porque su nación no recibe repatriados.