Lula vetará “ley Bolsonaro”

Brasilia. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció el día de ayer ayer 18 de diciembre, vetará una ley aprobada por el Congreso que podría rebajar la pena de 27 años de cárcel del expresidente Jair Bolsonaro por golpismo.

"Cuando llegue a mi mesa, la vetaré", declaró Lula en una rueda de prensa en Brasilia, al día siguiente de que el Senado diera luz verde a la norma.

El veto del mandatario izquierdista podría no obstante ser derrumbado posteriormente por el Congreso, de mayoría conservadora.

Bolsonaro fue condenado en septiembre por la corte suprema a 27 años de cárcel por intentar impedir en 2022 la llegada al poder de Lula.

Con la nueva norma, su tiempo de prisión efectivo, calculado actualmente por la justicia hasta 2033, podría quedar en algo más de dos años.

El proyecto fue tramitado sorpresivamente en una semana por ambas cámaras del Congreso, justo antes del receso navideño.

La iniciativa beneficia al mayor líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas, de 70 años, encarcelado desde finales de noviembre en las dependencias de la policía federal en Brasilia.

El izquierdista dijo ayer que no iba a "juzgar a un hijo de Bolsonaro". Pero confió en que "la extrema derecha no volverá a gobernar Brasil".

Paralelamente, los abogados del expresidente Bolsonaro piden que sea trasladado a un hospital rápidamente para someterse a dos cirugías.