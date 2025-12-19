Economía habría caído 0.2% mensual en noviembre

La economía mexicana habría vuelto a presentar una contracción en noviembre, luego de la ligera recuperación que se estimó para el mes previo, de acuerdo con el reporte divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El reporte del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que pretende dar un dato rápido sobre el comportamiento de la economía, el Inegi estimó una caída de 0.2% mensual, después de la ligera recuperación que estimó para octubre, de un crecimiento mensual de 0.5 por ciento.

De esta manera, la economía mexicana cayó en cinco meses del año: en marzo, con una contracción de 0.2%; en mayo, con -0.1%; en julio, con -0.4%; septiembre, con -0.6% y ahora el retroceso de 0.2% de noviembre.

Estrategas de Monex señalaron que los pronósticos del IOAE de octubre y noviembre prevén un crecimiento limitado hacia la recta final del año, a la vez que la confianza empresarial se encuentra en terreno de contracción en los sectores de la manufactura, construcción y comercio.

En su comparación anual, el IOAE estimó que no habría variación alguna respecto a noviembre del 2024.

“En su comparación anual, las estimaciones de octubre y noviembre evidencian un repunte transitorio, sin claras señales de consolidación en la actividad económica: un aumento de 0.5% en octubre y un crecimiento prácticamente nulo en noviembre. Lo anterior, ante el persistente deterioro en el sector industrial y un comportamiento moderado en las actividades de servicios y comercios”, agregaron los estrategas de Monex.

Debilidad en los sectores

Al interior del informe del Inegi, se observó que la caída mensual de la economía se debió a la debilidad en los dos sectores que evalúa el IOAE: las actividades secundarias y las actividades terciarias.

En el caso de las actividades secundarias, en donde se engloba a las industrias, se prevé una caída mensual de 0.3% en noviembre, mientras que en las actividades terciarias, donde se encuentran los servicios, la contracción prevista es de 0.1 por ciento.

“Estas cifras conservan signos de una ralentización en los principales grupos de actividades económicas, con una particular pérdida de dinamismo en la industria manufacturera y en menor medida para las actividades terciarias”, agregaron los estrategas de Monex.

PIB menor al esperado

Ante la debilidad de la economía mexicana, que parece que se extenderá al cierre del año, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será mucho menor al que se esperaba a inicios de año, y se ubicaría por debajo del pronóstico oficial del gobierno federal.

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, estimó que con los datos recientes, entre enero y noviembre, la economía mexicana habría crecido 0.09% mensual en promedio, con lo que si se considera este crecimiento para el último mes del año, el PIB trimestral sería de 0.16% mientras que en comparación anual crecería 0.22 por ciento.

“Si esto se materializa, el PIB anual del 2025 mostraría un crecimiento de 0.44%”, agregó la economista.

Este crecimiento quedaría ligeramente por debajo de la estimación del gobierno federal, que prevé un rango entre 0.5 y 1.5% para el que sería el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum.

En meses pasados, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aseguró que hacia el último trimestre del año, el PIB se recuperaría luego de la caída que se reportó en el tercer trimestre del año.

“La economía en general sigue con un desempeño relativamente bueno (...) Para el próximo trimestre tenemos una expectativa de que las cosas incluso mejoren”, dijo en su momento Rodrigo Mariscal Paredes, jefe de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda.

En tanto, en la Encuesta Citi de Expectativas también arrojó un crecimiento para el cierre de este año de 0.4%, mientras que para el siguiente año esperan un repunte a 1.2 por ciento.

“Como lo hemos mencionado con anterioridad, las razones de este bajo crecimiento primordialmente son la incertidumbre por la renegociación del tratado de libre comercio, así como los efectos de la Reforma Judicial y la desaparición de los organismos autónomos. Durante el último mes se ha sumado otro factor de riesgo que pudiera influir en un comportamiento negativo tanto del crecimiento de nuestra economía como una presión adicional a la inflación; la fuerte dependencia del gas natural que tienen la generación de energía eléctrica y la actividad industrial”, dijo en días pasados Gabriela Gutiérrez, presidenta del IMEF.