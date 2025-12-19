Ciclo de recortes podría extenderse hasta el 2027: analistas

Analistas del sector privado anticipan que el Banco de México mantendrá el ciclo de recortes en la tasa todavía el año que entra, pese a las presiones alcistas que sí anticipan para la inflación.

Expertos de BNP Paribas; Banco Base, Pantheon Macroeconomics y Rankia, coincidieron en proyectar que se presentará una pausa en el ciclo de recortes durante los primeros meses del 2026. Una interrupción al ciclo de recortes que ha llevado la tasa de 11.25 a 7% actual en 13 movimientos aplicados en 21 meses.

En lo que no concuerdan es en dónde quedará la tasa terminal de este ciclo de recortes. La economista para México de BNP Paribas, Pamela Díaz, proyectó que el ciclo terminará con la tasa en 6.50 por ciento. En su previsión, la tasa llegará a 6.50% en dos movimientos adicionales de un cuarto de punto cada uno y ahí se sostendrá incluso en el 2027.

La directora de análisis económico y financiero en Banco Base, Gabriela Siller estima que la tasa terminal puede llegar hasta el 2027 y sería de 6 por ciento.

Con ella concuerda el economista senior de América Latina en Pantheon Macroeconomics, Andrés Abadía. En lo que varían sus proyecciones es en la gradualidad de la llegada a 6%, ya que Abadía estima que será en la primera mitad del 2026 que llevarán la tasa a ese nivel.

Rankia espera que llegará hasta 5%

El economista jefe para Latinoamérica en Rankia, Humberto Calzada, consideró que el Banco de México continuará con el ciclo de flexibilización y aplicará todavía un recorte acumulado de 200 puntos base.

De acertar con la previsión, la tasa terminal del ciclo estará en 5%, lo que puede suceder a fines del 2027.

El experto acotó que este escenario dependerá de la llegada de la trayectoria que mantendrán tanto la inflación como el indicador subyacente.

En el 2025, la Junta de Gobierno del banco central ha recortado la tasa de referencia en 300 puntos base desde 10% con el que inició hasta 7% donde se encuentra hoy.

El ciclo de recortes o flexibilización de la tasa arrancó en marzo del 2024 y en cinco movimientos aplicaron un recorte acumulado de 125 puntos base en total, con lo que llevaron la tasa de 11.25 a 10% donde terminó.

Banxico se desligó de la Fed desde el año pasado

Tal como lo explicó el experto de Rankia, Banco de México se adelantó a la Fed desde que inició en el ciclo de recortes, en marzo del 2024, mientras el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, inició hasta septiembre del mismo año.

“La correlación con la Fed se perdió desde el año pasado y en consecuencia, Banxico también se desmarcó de otros bancos centrales”, subrayó.

De acuerdo con el experto, la postura en México ha estado regida por la trayectoria que ha mantenido la inflación y la Junta de Gobierno ha estado acomodando la política monetaria en función de las condiciones internas.

Descartó que la fortaleza del peso frente al dólar o el diferencial de tasas sea uno de los determinantes para la flexibilización de la tasa.

En contraste, la experta de Banco Base consideró que al continuar el ciclo de recortes, el tipo de cambio perderá atractivo y se convertirá en un factor de riesgo para el mercado.

Sigue adentrándose en la neutralidad

La economista de BNP Paribas consignó que con este nuevo recorte en la tasa, la política monetaria siguió adentrándose en la fase de la neutralidad.

Tal como lo explicó Gabriela Siller, la neutralidad en la política monetaria indica que la actividad económica no se restringe y por tanto no se combate activamente a la inflación.

Banxico ha calculado que la tasa neutra se encuentra en un rango que va de 1.8 a 3.6% con el punto medio en 2.7 por ciento.