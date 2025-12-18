Registran 1,171 migrantes víctimas de delitos en el país

En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, un monitoreo de información periodística evidenció que la violencia contra la población migrante en tránsito por México se mantuvo como una constante a lo largo de 2025, con al menos 1,171 personas víctimas de distintos delitos, de acuerdo con el informe “Entre fronteras y violencias: la realidad del tránsito migrante en México”, difundido este 18 de diciembre.

Del total de víctimas registradas, sólo fue posible identificar plenamente a 342 personas. De ellas, 139 eran mujeres (40.6%), 157 hombres (45.9%) y 46 niñas, niños y adolescentes (13.4%). En el resto de los casos no se contó con información suficiente sobre sexo o edad debido a omisiones en las notas periodísticas.

El mes con mayor número de víctimas fue septiembre, cuando se contabilizaron 379 personas afectadas, principalmente por tres hechos en los que se localizaron tráilers con más de 100 migrantes en condiciones de hacinamiento y abandono, uno de los patrones de riesgo más letales en las rutas migratorias.

También, el análisis de la ONG permitió conocer que de los 98 hechos documentados el secuestro fue la violencia más recurrente, presente en 41.8% de los casos. Le siguieron la desaparición de personas migrantes con 14.3%, los accidentes con 13.3%, el tráfico de personas con 12.2%, y los asesinatos con 8.2 por ciento.

Además, con cifras menores se ubicaron otros delitos sufridos por personas extranjeras como: extorsión, trata de personas, robos o asaltos, hacinamiento, tortura y lesiones.

Sobre la distribución geográfica de los hechos violentos se concentró en entidades que forman parte de las principales rutas migratorias hacia Estados Unidos. Chihuahua encabezó la lista con 41 hechos, seguido de Chiapas (con 20) y Baja California, Estado de México y Veracruz que sumaron cinco casos cada entidad, respectivamente.

En cuanto a la nacionalidad de los agraviados, sólo en 689 casos fue posible identificar el país de origen. De ese total, 30.8% eran personas guatemaltecas, 28.3% mexicanas, 14.4% cubanas, 5.4% ecuatorianas y 4.6% originarias de la India. También se indicó que, en menor proporción, hubieron víctimas de Venezuela, Colombia y Haití.

Presuntos responsables

Por otro lado, en 58 de los 98 hechos fue posible identificar a los presuntos responsables. Los secuestradores fueron señalados en 30 casos, seguidos por traficantes de personas con un total de 14 victimarios y cinco personas que fueron identificados como tratantes.

También se documentaron hechos en los que se mencionó la participación de extorsionadores, asaltantes, grupos criminales, así como de elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales, e incluso funcionarios del Instituto Nacional de Migración.

La organización indicó que la revisión se realizó a partir de un monitoreo de notas de medios digitales, mediante búsquedas en Google con palabras clave relacionadas con violencias cometidas contra personas migrantes, entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025. En ese periodo se identificaron 98 notas periodísticas que documentaron hechos violentos contra personas en movilidad.

“Este día del migrante constatamos que la violencia contra los migrantes sigue presente en nuestro país. Migrar no es un delito y no debería costar la vida, la integridad física ni emocional de las personas migrantes”, concluyó la Fundación para la Justicia en el documento antes mencionado.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación informó, en noviembre pasado, que entre enero y octubre de este año 29 personas migrantes en situación irregular declararon haber sido víctimas de algún delito en territorio mexicano durante su ingreso a estaciones migratorias.

La cifra representa una caída significativa frente a los 103 casos registrados en el mismo periodo de 2024, es decir, una reducción cercana al 72 por ciento.

Del total, 18 eran hombres y 11 mujeres, detectados durante su ingreso a estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración (INM).