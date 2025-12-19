Berlín lanza el “Fondo Alemania”

Berlín lanzó ayer un Fondo Alemania cuyo objetivo es reunir hasta 130,000 millones de euros de inversión en empresas emergentes, mientras el canciller, Friedrich Merz, lucha por sacar a la principal economía europea de su recesión.

Se utilizarían alrededor de 30,000 millones de euros de fondos públicos, principalmente en forma de garantías, para atraer otros 100,000 millones de inversión privada en empresas que trabajan en sectores críticos como la Inteligencia Artificial, la defensa y la robótica, según ha declarado el ministro de Finanzas, Lars Klingbeil.

“Estamos creando una ventanilla única a la que se puede llamar o enviar un correo electrónico, un lugar donde los inversionistas puedan estar mientras intentamos que Alemania vuelva a la senda del crecimiento”, declaró en una rueda de prensa.

“Queremos que los puestos de trabajo del futuro estén en Alemania y que las ideas que se originan aquí también puedan crecer en nuestro país”.

La economía alemana, que se enfrenta a la feroz competencia china y a los elevados costos de producción, ya se encontraba en una situación delicada incluso antes de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera este año fuertes aranceles a la Unión Europea.

Merz ha prometido invertir cientos de miles de millones en rearme y en la renovación de unas infraestructuras obsoletas, pero los críticos han advertido que se necesitarán medidas más audaces para abordar los profundos problemas estructurales.

La empresaria Verena Pausder, directora de la Asociación Alemana de Startups, acogió con satisfacción el fondo, pero afirmó que es necesario hacer más para ayudar a las startups alemanas a convertirse en grandes empresas.

Este mes, los principales institutos han rebajado sus previsiones de crecimiento para la economía alemana. El instituto Ifo prevé un crecimiento de solo 0.8% en el 2026, frente a 1.3% previo.

Oliver Falck, economista del Ifo, declaró que se necesitarán más medidas además del Fondo Alemán para impulsar sustancialmente la economía.

Klingbeil señaló que las garantías también se utilizarán para impulsar la defensa, mientras Alemania se enfrenta a un Moscú envalentonado.