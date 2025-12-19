Pendiente, deuda a laboratorios nacionales

La deuda que tiene el gobierno mexicano con los laboratorios mexicanos sigue siendo un tema de preocupación.

A pesar de que estos reconocen que el gobierno mantiene mesas de conciliación para determinar cuánto se debe y que sí ha avanzado en el pago parcial de los adeudos correspondientes a los años 2025 y 2024, hay adeudos más antiguos que a la fecha, no tienen una fecha determinada de pago.

Al mismo tiempo advierte que la mayor parte de los pagos ha sido a los laboratorios extranjeros. Se mantiene una deuda importante con los laboratorios nacionales, que a pesar de ella siguen entregando los medicamentos asignados.

Los pagos más retrasados son los que corresponden a los heredados por el Insabi al IMSS-Bienestar.

El monto de la deuda del IMSS-Bienestar con los laboratorios nacionales es de entre 2,000 millones de pesos y 2,500 millones de pesos.

Y de esa cantidad, alrededor de 1,000 millones de pesos son heredados del Insabi

Hasta ahora no se sabe cuándo serán pagados porque las autoridades del IMSS-Bienestar encontraron un desorden administrativo en el Insabi.

No les ha sido fácil organizar las cuentas atrasadas.

El presidente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), Juan de Villafranca, dice que la mayoría de los pagos hasta ahora han sido a empresas extranjeras.

Los adeudos con las empresas nacionales todavía son significativos para el tamaño y operación de los laboratorios nacionales.

A pesar de todo, los laboratorios nacionales continúan participando en las licitaciones y compras del gobierno y mantienen la entrega puntual de los requerimientos asignados.

Están a la espera de que el proceso de conciliación de las cifras de las deudas se acelere y que sean pagadas el próximo año.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en días pasados que su gobierno ha pagado cerca de 15,000 millones de pesos en adeudos por medicamentos de años anteriores.

Reveló que si se contaba con los recursos para pagar pero primero se tenía que hacer una revisión intensa de la documentación y la entrega de los medicamentos.

Adicionalmente aseveró que algunas empresas no serán contratadas nuevamente por incumplimientos; no cumplieron ni en cantidad ni en calidad.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark, informó que con el pago de 15,000 millones de pesos a la industria farmacéutica se redujo la deuda restante a entre 5,000 y 7,000 millones de pesos.

Recordó que el pasivo llegó a superar los 10,000 millones de pesos.

Lo que dice el gobierno y lo que señalan los laboratorios, coincide en cuanto a que hay un proceso de conciliación y reconocimiento de adeudos vencidos.

También coincide en el monto de las deudas por pagar.

Lo que llama la atención es que se priorice el pago a las empresas internacionales sobre las nacionales.

Por la dimensión de los negocios foráneos y locales, la deuda de uno y otro grupo tiene un peso relativo diferente.

Las empresas nacionales están padeciendo los retrasos en los pagos; les afecta directamente en su nivel de capital y la eventual contratación de deuda para continuar con la proveeduría.

Ojalá que la Secretaría de Salud logre desenmarañar el desorden administrativo que heredó y pague sus deudas lo más pronto posible, en beneficio de la planta nacional. Veremos.

Sin sorpresas, Banxico recorta tasa

Como ya estaba descontado, el Banco de México decidió recortar su tasa de referencia en 25 puntos base y la coloca en 7 por ciento.

La decisión se tomó por mayoría con cuatro votos a favor y uno en contra, el del subgobernador Jonathan Heath.

La Junta de Gobierno resolvió aplicar el recorte a la tasa de referencia, a pesar de que la tasa de inflación general cerró el mes de noviembre a 3.80% anual, superior al dato de 3.57% que se registró en octubre.

La inflación subyacente —que elimina los precios más volátiles— pasó de 4.28% anual en octubre a 4.43% en noviembre.

Banxico consideró que la inflación alcanzará su objetivo de 3%, con diferencia mayor o menor de un punto porcentual, hacia el tercer trimestre de 2026.

El banco central reconoce que se observará un repunte del nivel general de precios en el cuarto trimestre de 2025, por razones estacionales.

Los analistas del sector privado esperan que la convergencia hacia el objetivo se recorra al año 2027.

Atisbos

Por vacaciones de este reportero, la columna Ricos y Poderosos reanudará su publicación el próximo 6 de enero. ¡Felices fiestas!