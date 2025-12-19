Rehilete

A cinco años del asesinato de Aristóteles Sandoval, las investigaciones continúan abiertas y la Fiscalía de Jalisco mantiene la búsqueda de dos implicados. El gobernador Pablo Lemus recordó su legado y reiteró el compromiso de esclarecer el crimen. El presunto autor intelectual fue abatido, pero los autores materiales siguen prófugos, a pesar de los avances reportados hasta ahora.

Rueda de la fortuna

La diputada Eva María Vásquez Hernández pidió prorrogar los estímulos fiscales en zonas fronterizas, al advertir que su carácter temporal inhibe inversiones. Señaló que no prosperó un exhorto conjunto por desacuerdos entre bancadas. Ante el cierre del año fiscal, urgió definirlos antes del 1 de enero y afirmó que el PAN seguirá presionando para dar certidumbre a empresas fronterizas.