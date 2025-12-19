EU omite migración en informe sobre el T-MEC

Jamieson Greer, titular de la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR), no incluyó a la migración en su testimonio que difundió este miércoles sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Greer presentó este informe al Congreso estadounidense, quien en uno de sus análisis considera que puede influir en las relaciones de Estados Unidos con México mediante iniciativas, incluyendo la supervisión de las regulaciones de control migratorio de México y la revisión en julio de 2026 del T-MEC, en la que todas las partes deben reafirmar si desean que el acuerdo continúe por un nuevo período de 16 años.

En su testimonio difundido, Greer no mencionó a la migración, aun cuando ese mismo día el presidente Donald Trump responsabilizó, en un mensaje a la nación, a los migrantes de la supuesta pérdida de bienestar, seguridad y futuro del pueblo estadounidense.

Alejandro Meyenberg, director general de la empresa canadiense Meyenberg International Group y especialista en desarrollo de negocios de Canadá en México y viceversa, opinó que se requiere alinear las estrategias nacionales de los tres países para hacer “un frente común”, considerando también la migración, porque la competencia de Asia es “tremenda”.

Por un lado, Trump impulsa la reindustrialización de sectores estratégicos en Estados Unidos, pero si frena la inmigración podría restringir y elevar los costos de la mano de obra en su país.

Por otra parte, Canadá tiene poca población en relación a su extenso territorio y, de acuerdo con Meyenberg, próximamente requerirá con urgencia médicos extranjeros, sobre todo de Latinoamérica.

Meyenberg consideró que se requiere fortalecer al T-MEC con una visión periférica para los próximos 20 años, con políticas coordinadas regionalmente, tomando en cuenta la mano de obra calificada, la proximidad a Estados Unidos y que la migración ha sido una gran fuerza para el desarrollo de Canadá y de Estados Unidos.

Por su parte, Jesús Hernández Limones, especialista en temas de inmigración a Canadá, reglamentado por el gobierno de Canadá como consultor migratorio de la empresa CI Canadá, dijo que el T-MEC ya facilita la movilidad de ciertos profesionistas en la región, pero agregó que esto puede cambiar con la revisión del Tratado ya que algunas provincias pudieran impulsar modificaciones para que la inmigración sea restringida en ciertos sectores o áreas específicas.

También indicó que el gobierno canadiense está llevando a cabo un cambio en su política migratoria, con una mejor selección y una menor cantidad transitoria de migrantes, en tanto desarrolla más infraestructura necesaria para atender a la mayor población derivada de estos flujos, como escuelas, hospitales y casas.

El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó 10 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración. Como parte de la Orden Ejecutiva 14165, el presidente Trump solicitó la reactivación de los Protocolos de Protección al Migrante (MPP), una medida que el gobierno mexicano aún no ha acordado implementar.

Bajo los MPP, la primera administración de Trump devolvió a decenas de miles de migrantes a México para esperar sus procedimientos migratorios en Estados Unidos.