Aumentará Impuesto Sobre Nómina en al menos cuatro estados para el 2026

En al menos cuatro estados los congresos locales aprobaron incrementar el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en 2026, esto en el marco de la aprobación de sus paquetes fiscales para el próximo año.

Se trata de Baja California Sur, Chihuahua, Colima y Yucatán, en donde se propone incrementar el gravamen hasta el 4 por ciento.

Cabe resaltar que estas entidades son gobernadas por Morena, pero también por el Partido Acción Nacional (PAN) en el caso de Chihuahua.

En Nuevo León, el miércoles el Congreso local rechazó la iniciativa del gobernador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), de incrementar el ISN de 3 a 4%, luego de la oposición de la Iniciativa Privada (IP) a la medida.

Sin embargo, el gobernador advirtió este jueves que vetaría aquellos aspectos del Paquete Fiscal 2026 aprobados por el Congreso que no beneficien a su estado, sin dejar claro si entre esos vetos estaría el no aumento al ISN.

¿Qué estados ya lo aprobaron?

En Chihuahua, el Congreso estatal aprobó el martes incrementar el ISN de 3 a 4% en el marco del Presupuesto de Egresos 2026, esto a pesar de la oposición del empresariado local a la medida.

En el caso de Baja California Sur, el Congreso local aprobó la semana pasada una reforma a la Ley de Hacienda local para subir el ISN de 2.5 a 3% en 2026 sobre el monto total de pagos realizados a los trabajadores, ya sean en efectivo o en especie.

Desde el 2006, la tasa del ISN en Baja California Sur se había mantenido en 2.5% y el incremento se realizó para homologarlo con lo que se cobra en promedio a nivel nacional por ese gravamen. La IP local igualmente rechazó el aumento.

A inicios de diciembre, los legisladores locales igualmente aprobaron aumentar el ISN de 2 a 3%, mientras que en Yucatán el Congreso estatal aprobó subir el Impuesto Sobre Nómina de 3 a 3.75% en el Paquete Fiscal 2026.

Cabe resaltar que en el caso de Yucatán, el gobierno del estado, encabezado por Joaquín Díaz Mena, ha justificado que los recursos que se obtengan por el aumento del ISN se utilizarán para subsidiar el sistema de transporte público local, Va y Ven.

¿Qué es el ISN?

El ISN es un impuesto local que cobran los gobiernos de las 32 entidades federativas del país, cuya tasa va de un mínimo de 2 a 4 por ciento. Cada estado establece en su Código Fiscal la tasa y regulaciones del gravamen.

El responsable de pagar este impuesto es el patrón o empleador, no el empleado. Se cobra sobre las erogaciones por concepto de remuneración al trabajo personal subordinado, tales como sueldos, salarios, bonificaciones, comisiones, y primas vacacionales o dominicales.

Advierten de riesgos

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) recientemente alertó que el aumento del ISN en varios estados “implica una carga considerable en la carga sobre el empleo formal”.

“Este gravamen incide directamente en la contratación formal y en la capacidad de las empresas para sostener su planta laboral”, alertó la Coparmex a través de un comunicado.