Hasta 20% de compras de vivienda en Jalisco podrían realizarse a sobreprecio: AMPI

Guadalajara, Jal. Hasta el 20% de las transacciones inmobiliarias que se realizan en Jalisco podrían concretarse a sobreprecio debido a que son intermediadas por asesores inmobiliarios que no están registrados ante la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), comentó a El Economista, Jahaziel Omar Castañeda, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Guadalajara.

Para atender el problema, la AMPI Guadalajara firmó un convenio de colaboración con el Colegio e Instituto Mexicano de Valuación de Jalisco (CIVAJAL) y anunció la creación del primer Laboratorio de Datos del sector inmobiliario en el estado, una plataforma que concentrará información técnica sobre valores de mercado para generar referencias objetivas por colonia y reducir la especulación en los precios de venta y renta.

"Por fin vamos a tener precios definidos por colonias para evitar esta especulación; estos precios irreales que están generando muchas personas irresponsables que les llamamos 'asesores patito', señaló Castañeda.

Castañeda González explicó que en Jalisco hay alrededor de 20,000 personas que realizan actividades de asesoría inmobiliaria; sin embargo, únicamente el 10% está acreditado tanto por la AMPI como ante Sedeco. En consecuencia, cerca del 90% opera sin certificación o sin estar inscrito en el padrón estatal.

Según estimaciones de la asociación, el 80% de las operaciones inmobiliarias realizadas mediante asesores afiliados a la AMPI Guadalajara se concretan con valores acordes al mercado, mientras que el riesgo de pagar un sobreprecio se concentra en el 20% de las transacciones intermediadas por asesores no certificados.

"Si esto lo calculamos en operaciones, estamos hablando que el 20% de las transacciones que se hacen con asesores no certificados pueden estar cayendo en una compra a sobreprecio", subrayó.

De acuerdo con Jahaziel Castañeda, el sobreprecio de una propiedad oscila entre 10% y 50% entre los precios anunciados en internet y los valores reales de cierre de las operaciones.

El presidente de AMPI Guadalajara refirió que durante 2025 se realizaron más de 100,000 operaciones inmobiliarias en Jalisco, por lo que el organismo considera prioritario generar mecanismos que den mayor certidumbre a compradores e inversionistas.

Laboratorio de datos

El Laboratorio de Datos será desarrollado de manera conjunta por AMPI Guadalajara, CIVAJAL y Teseo Data Lab. La plataforma recopilará información sobre precios de venta, rentas, valor del metro cuadrado de la tierra y otras variables del mercado inmobiliario, con el objetivo de construir indicadores respaldados por valuaciones profesionales y dejar de depender de referencias informales difundidas en redes sociales o plataformas digitales.

"La información hoy sale por distintos canales y personas que, simplemente por tener muchos seguidores, creen que pueden emitir una opinión profesional sobre el patrimonio de la gente", advirtió Castañeda.

La información generada por el laboratorio será pública a través de la aplicación digital AMPI Guadalajara, que permitirá consultar inmuebles previamente verificados, los cuales cuentan con avalúo, revisión jurídica y validación documental. Actualmente la plataforma concentra más de 10,000 propiedades certificadas y la meta es superar las 50,000 antes de finalizar el año.

Ley Inmobiliaria

El presidente de AMPI Guadalajara reiteró el llamado al Congreso de Jalisco para modificar la Ley Inmobiliaria estatal y hacer obligatorio el registro de los asesores inmobiliarios ante la Sedeco, al considerar que el carácter opcional de la legislación actual limita la protección del patrimonio de los consumidores y genera un entorno propicio para la especulación en el mercado.

"En otros estados como Quintana Roo, como en Yucatán, estas leyes son obligatorias. Qué casualidad que en lugares donde existe mucha inversión extranjera se proteja tanto al consumidor foráneo. Aquí en Jalisco lo que queremos es que el Congreso deje de mantener como opcional esta ley y se vuelva obligatoria", enfatizó.