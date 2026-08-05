La Comer suma seis terrenos para el desarrollo futuro supermercados

Para avanzar con sus planes de expansión, La Comer cuenta con seis terrenos para construir nuevas tiendas, aunque aún no tiene previsto cuándo iniciarán con su desarrollo.

“Hemos realizado muchas inversiones en nuevos terrenos que aún no han sido desarrollados como nuevas tiendas. Tenemos cinco o seis proyectos en los que ya contamos con el terreno", dijo el director de Administración y Finanzas de la cadena de tiendas de supermercado, Rogelio Garza.

En su reciente conferencia con analistas sobre los resultados del segundo trimestre de 2026, la administración de la empresa aseguró que, aunque continúa adquiriendo terrenos, mantiene abierta la posibilidad de seguir arrendando ubicaciones, siempre que estas representen una buena oportunidad para “desarrollar una tienda exitosa”.

En ese sentido, aseguró que la apertura de nuevas tiendas no se ha frenado por falta de capital, ya que la empresa revisa cada proyecto antes de aprobarlo.

Además, explicó que los principales factores para abrir una nueva tienda son que la ubicación sea adecuada y que el proyecto tenga buenas posibilidades de éxito.

Durante este año, el plan de expansión de La Comer ha sido constante, han abierto prácticamente una tienda por trimestre. “Estamos equilibrando el crecimiento entre los diferentes formatos”, dijo el director general de La Comer, Héctor de la Barreda.

“Siempre estamos atentos a las oportunidades que se presentan. Es fundamental que nos aseguremos de tener ubicaciones excelentes, que creo que es lo que, a largo plazo, hace que estas tiendas cumplan con las expectativas”, añadió el directivo.

El pasado 3 de junio, la minorista invirtió 80 millones de pesos en la apertura de una nueva tienda Sumesa, con la que marcó el relanzamiento de este formato como parte de su estrategia para fortalecer su presencia en el segmento de proximidad urbana.

Mientras que el 21 de julio inauguró otra tienda bajo el formato La Comer, en Cuernavaca, Morelos. Con esta sumó su tienda número 95 en México y la tercera en lo que va de este 2026.