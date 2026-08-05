Centros comerciales de Puebla reportan 20% más de visitantes en vacaciones de verano

Puebla, Pue. Los centros comerciales de Puebla reportaron un incremento del 20% de visitantes en estas vacaciones de verano, similar al año pasado; además se han convertido los complejos grandes en atractivos para el turismo.

El director de la Asociación de Centros Comerciales de Puebla (Acecop), Andrés De La Luz Espinoza, comentó que están recibiendo turismo de Veracruz, Chiapas, Morelos, Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, entre otros del centro y sur del país, ya que estos complejos pasaron a ser la tercera opción de visita después de las iglesias y otros sitios arqueológicos.

Mencionó que, entre semana tienen una importante movilidad, lo cual tampoco quiere decir que haya mayores ventas, pues muchos pasean en promedio dos horas.

No obstante, dijo que las tiendas departamentales aprovechan para sacar más promociones y descuentos, situación que sí aprovechan los turistas y poblanos, pero con compras mínimas.

Indicó que familias del sur-sureste son visitantes constantes, al menos cuatro veces al año arriban, porque en algunos casos tienen parientes o hijos estudiando en alguna universidad poblana, motivo por el cual aprovechan para pasear en los centros comerciales.

Mayor promoción

En este tenor, reconoció que deben hacer mayor promoción de los complejos de locales en las principales ciudades de las entidades vecinas para atraer más visitantes y que represente mayor derrama económica.

Al año, ese sector percibe alrededor de 10,000 millones de pesos por ventas físicas, generado por el turismo; mientras que consumidores locales propician adicionalmente otro 40%, por ende la importancia del mercado foráneo para atraer más visitantes del sur-sureste.

“Las administraciones de los centros comerciales vienen trabajando en campañas de promoción permanentes, pero con más intensidad para que no solo aumente la llegada de visitantes sino el consumo”, ahondó.

De La Luz Espinoza indicó que los turistas han visto en los centros comerciales un destino de entretenimiento y compras por la variedad que ofrecen en ropa u otro tipo de productos.

Asimismo, consideró que también las autoridades municipales de la zona conurbada a la capital y estatal deberían de poner atención a ese mercado que representa una importante derrama económica no solo en puentes vacacionales, sino a lo largo del año, ya que la cercanía con algunas entidades implica que se muevan con facilidad a Puebla en fines de semana.

Consideró que hay comerciantes foráneos que llegan a los complejos de locales para surtirse de mercancía y que no encuentran en sus lugares de origen.