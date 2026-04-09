Certificación opcional de asesores inmobiliarios en Jalisco dispara riesgos de fraude: AMPI

Guadalajara, Jal. A pesar de contar con una ley inmobiliaria vigente, la falta de obligatoriedad en la certificación y registro de asesores inmobiliarios en Jalisco ha abierto la puerta a fraudes, suplantaciones de identidad y operaciones irregulares que ponen en riesgo el patrimonio de los ciudadanos, advirtió el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Guadalajara, Jahaziel Castañeda.

Indicó que el sector enfrenta una problemática persistente derivada de la participación de personas no acreditadas en la comercialización de inmuebles.

"En el sector inmobiliario nos ha pegado mucho el tema de los fraudes, es una realidad que tenemos que afrontar y tenemos que topar de frente", expresó el dirigente del sector al subrayar que, aunque la legislación estatal establece la necesidad de acreditación para los asesores, ésta no es obligatoria, lo que limita su efectividad como mecanismo de control.

La ley inmobiliaria en Jalisco, aprobada hace dos años, fue diseñada para blindar al sector frente a prácticas irregulares; sin embargo, dejó como opcional la inscripción en el padrón estatal, lo que a decir de Castañeda, ha permitido que comercializadores sin certificación operen libremente, e incluso suplanten la identidad de empresas formales para cometer fraudes.

Añadió que actualmente, de los aproximadamente 20,000 asesores inmobiliarios que operan en el estado, apenas 180 cuentan con acreditación, lo que evidencia un rezago significativo en la profesionalización del sector.

En contraste, entidades como Quintana Roo y Yucatán han avanzado hacia esquemas más estrictos donde la certificación es obligatoria, e incluso se exige que el nombre y número de acreditación del asesor aparezcan en las escrituras, lo que facilita la identificación de responsables en caso de conflictos.

Frente a este panorama, expresó Castañeda González, la AMPI ha trabajado durante la última década en impulsar una regulación más robusta, y precisó que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y el Congreso del Estado, el organismo busca que la acreditación se vuelva obligatoria en el corto plazo.

"El día de hoy en Jalisco es una realidad esta ley, pero este año esperamos que ya se pueda hacer obligatoria", enfatizó el presidente de AMPI Guadalajara luego de informar que la próxima semana, el organismo realizará la primera entrega de acreditaciones para los 180 asesores inmobiliarios que ya se encuentran registrados y certificados.

Según el presidente de AMPI, con base en datos del Registro Público de la Propiedad, en 2025 se registraron en Jalisco alrededor de 100,000 operaciones inmobiliarias en el estado.

Impacto del Mundial

En otro tema, el presidente de AMPI Guadalajara indicó que el sector inmobiliario observa con cautela los efectos del Mundial de Futbol FIFA 2026 en la dinámica del mercado.

Según Castañeda González, el mayor impacto se concentra en el segmento de rentas de corta estancia, impulsado por la actividad turística.

Añadió que si bien se prevé una derrama económica relevante y el fortalecimiento de la infraestructura urbana, los beneficios para el sector inmobiliario se materializarán principalmente en el mediano y largo plazo.

"Para nosotros en el sector inmobiliario consideramos que el impacto del Mundial será positivo; sin embargo, no es un impacto a corto plazo sino a mediano y largo plazo ya que el tema de las rentas va más enfocado al sector turístico y no al sector inmobiliario", puntualizó.