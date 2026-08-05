SICT invertirá 12,000 millones de pesos para ampliar la caseta de Amozoc a 12 carriles

Puebla, Pue. Ante el tráfico que se genera en la caseta de Amozoc sobre la autopista Puebla-Orizaba, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de Puebla (SICT) invertirá 12,000 millones de pesos para ampliarla, es decir, que pase de seis a 12 carriles, por lo que iniciarán las obras en septiembre.

Así lo dio a conocer en entrevista el delegado de la dependencia federal, Javier Aquino Limón, al destacar que es una obra prioritaria, debido a la carga vehicular que se genera en “las horas pico”.

Ahondó que la caseta se moverá un kilómetro y medio de su actual ubicación para cumplir con el propósito de también reducir en 40 minutos el tiempo de espera para cruzar la zona de peaje.

Indicó que desde el año pasado se hicieron los estudios de factibilidad para reubicar la caseta, cuyas obras estarán a cargo de Carreteras y Puentes Federales (Capufe) y durarán un año.

Comentó que la SICT atiende la queja constante de los automovilistas que circulan por esta vía de comunicación federal, que es el paso obligado del centro al sur del país.

Dar mayor fluidez

Puntualizó que la autopista que pasa por territorio poblano es la segunda de mayor tránsito a nivel nacional, por lo que se requiere dar una mayor fluidez en el pago del peaje.

Aquino Limón contó que solo este año, por parte de la dependencia están destinando más de 3,000 millones de pesos para las más de 120 acciones de infraestructura que contemplan carreteras, puentes y caminos, así como obras educativas.

Por otro lado, la SICT inició con la inversión de 1,500 millones de pesos para rehabilitar 21 puentes y 42 tramos carreteros afectados por las lluvias en octubre pasado. Las obras corresponden a las afectaciones que hubo en la infraestructura carretera en la Sierra Norte.

El funcionario federal ahondó que los trabajos se concentran en la rehabilitación de infraestructura que impacta directamente en la conectividad de 15 municipios de la región y de acuerdo con el calendario de entrega, se prevé que se estén terminadas en octubre próximo.

En cuanto a los tiempos de ejecución, el delegado precisó que hay un programa de al menos tres meses para las reconstrucciones.

Asimismo, dijo que, para los puentes nuevos será de hasta seis meses, al tiempo de recalcar que todos estarán listos este 2026.