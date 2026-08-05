Afluencia de pasajeros creció 7.7% en el aeropuerto de Querétaro en el primer semestre

Querétaro, Qro. Durante el primer semestre del 2026, más de 1.2 millones de pasajeros se movilizaron desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ), aumentaron 7.7% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

Sin embargo, esta variación es más modesta que el crecimiento anual de 21% que se registró en el primer semestre del 2025.

Este año el aumento estuvo sostenido principalmente por el alza de viajeros internacionales, un segmento que creció a un ritmo de dos dígitos.

De enero a junio de este año, el AIQ transportó 380,233 pasajeros internacionales, incrementando 16% a tasa anual; sumados a 835,982 pasajeros domésticos, en este caso el incremento fue más sobrio, de 4.3 por ciento. Hace un año la cifra de pasajeros nacionales creció anualmente a doble dígito y la de internacionales avanzó a un dígito.

Aunque el mayor avance anual lo experimentó la actividad internacional, los viajeros domésticos representan la mayor afluencia del AIQ: en el primer semestre representaron a 68.7% del total, mientras los internacionales aportaron 31.3% de la actividad.

Debido al crecimiento internacional, su contribución al total de pasajeros aumentó 2.2 puntos porcentuales entre el primer semestre del año pasado e igual lapso del 2026; en la misma proporción se acotó la participación doméstica.

Únicamente en junio el aeropuerto de Querétaro registró 223,827 pasajeros en total, que representaron un crecimiento de 16.4% respecto al mismo periodo del año anterior. En el sexto mes, los usuarios internacionales aumentaron 31.9%, mientras los nacionales, 9.3 por ciento.

Por el crecimiento de los viajeros internacionales, en junio el aeropuerto de Querétaro se colocó como el séptimo recinto en ese segmento. Dentro del top 10 de aeropuertos, fue el que más creció.

El AIQ concentró 1.7% de los pasajeros internacionales que se registraron en el país durante junio; los primeros seis peldaños los obtuvieron los aeropuertos de Ciudad de México (concentró 30.6%), Cancún (29.1%), Guadalajara (11.4%), San José del Cabo (7.6%), Monterrey (5.2%) y Puerto Vallarta (3.4 por ciento).

En el segmento doméstico, la mayor afluencia la lideraron los aeropuertos de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y Cancún. En el total de pasajeros, las cinco primeras posiciones las obtuvieron el aeropuerto de la capital del país, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Tijuana.

A nivel nacional, la estadística de pasajeros totales atendidos en los principales aeropuertos cayó 2.4% en junio, a tasa anual; en pasajeros nacionales la variación fue de -1.6% y en internacionales de -4.2 por ciento.