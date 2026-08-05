Pierden los receptores de remesas

Las remesas que envían los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, aumentan, dicen las estadísticas, y, según El Economista, al menos podrían mantener el ingreso anual promedio de 30 mil millones de dólares.

En la realidad se mantiene el promedio de 422 dólares que reciben las familias que reciben las remesas y que gastan en alimentos, vivienda, salud y educación, más hay un pero.

Las familias, dice el diario, reciben las transferencias en dólares, pero gastan en pesos y, cada vez que se presume que el dólar se fortalece frente a la moneda mexicana disminuye el ingreso efectivo de los hogares más vulnerables.

Dificultan saber de información pública

Los que saben de los temas del constitucional derecho de pedir a las autoridades informar sobre sus programas no tienen claro que el decreto que anunciaron en Palacio Nacional para, dijeron, fortalecer el derecho ciudadano a conocer que hacen con sus impuestos.

Sin embargo, lo anunciado en Palacio, parece cubrir todo con una suerte de niebla, afirman los que saben, porque las facultades que afirman darán a Raquel Buenrostro, Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, no parecen eliminar el elemento discrecionalidad.

Desde el sexenio lopezobradorista, cuando una reforma constitucional difuminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, se quejó que, con el pretexto de la seguridad, se dejaba a la discreción del gobierno decidir cuál que información se “reservaba” per sécula seculorum por seguridad nacional, claro.

Potenciar el capital humano, aconsejan

J.P. Morgan, uno de los fondos de inversión más importantes del mundo advirtió que sí se firmará el acuerdo comercial del T-MEC, pero también dijeron que se está configurando en las actuales discusiones, y tardará un poco más en estar listo.

Gabriel Lozano, economista en jefe para México en J. P. Morgan, declaró que México va en la dirección correcta con el Plan México, pero que no debe perder de vista que no es sólo el tema de fierros, ni de maquinaria, sino también de la estrategia para potenciar el capital humano que nos debe permitir pensar en el largo plazo.

Hoy que parece que hay marchas y contramarchas en materia educativa y que el gobierno quiere eliminar los exámenes de ingreso a la UNAM, quizá no debiera el gobierno mexicano ignorar la sugerencia de los ejecutivos de una banca de inversión con recursos que suman más de 3 billones de dólares.

NOTAS EN REMOLINO

Una de las cosas dichas en la mañanera es la que mencionó que los código de ética deben ser plurales, no serlo podría ser motivo de sanción. ¿Exigen que no se critique al Gobierno? ¿Este periodista conservador, democrático, que no comparte la ideología oficial, sería sancionado si, aunque sea verdad, criticar al Poder? …Los habitantes de comunidades donde se construye un acueducto para dotar de agua a Coatzacoalcos denuncian que la obra amenaza a Santa Mar Chimalapa y hasta hablan de ecocidio … En Hidalgo, la proliferación de lirio acuático y del mosquito en la Presa Endhó se agrava por las aguas residuales y desechos industriales que la contaminan … Desde su sabiduría de centenario, el pensador norteamericano Thomas Sowell no entrega esta perla: “La política es el arte de hacer que nuestros deseos más egoístas parezcan ser el interés nacional” …