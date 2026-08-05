Alza de precios en canasta básica seguirá presionando el consumo: NielsenIQ

El aumento en los precios de los productos de consumo básico y masivo seguirá presionando el consumo en México en lo que resta del año, debido a que el efecto del Mundial de Futbol 2026 fue acotado y persiste un entorno económico débil que afecta el gasto de los hogares, explicaron especialistas.

"Lo que estamos viendo con datos más recientes es un regreso a las tendencias que observábamos a inicios de año, donde la presión por los incrementos en precio está castigando el volumen del consumo", explicó el líder de Customer Success de NielsenIQ (NIQ), Benjamín Calderón.

"Vemos una segunda mitad retadora por los temas de precio y por el contexto macroeconómico del país", reiteró.

En este sentido, el especialista mencionó que el alza en los precios se observa en productos como los refrescos, que registran aumentos de precios mayores a 10%, lo cual es prácticamente tres veces más que la inflación general anual, que en la primera quincena de julio se ubicó en 3.10 por ciento.

"Los incrementos en precio que han tenido los refrescos no son suficientes para compensar el volumen que se hacía hace un año", acotó el especialista.

Dicho incremento, dijo, también refleja el impacto del alza en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), vigente desde enero, que aumentó la cuota para las bebidas azucaradas de 1.64 a 3.08 pesos por litro.

En tanto, las bebidas con edulcorantes no calóricos comenzaron a pagar, por primera vez, un impuesto de 1.50 pesos por litro.

El análisis de NielsenIQ, según el cual los precios seguirán presionando el consumo, coincide con el aumento aplicado por Coca-Cola FEMSA a partir de este 4 de agosto.

Trascendió que incrementó entre uno y cinco pesos el precio de diversas presentaciones de refrescos, equivalente a aumentos de hasta 25% en algunos productos, como la presentación de 355 mililitros de Coca-Cola sin azúcar.

Añadió que el bajo crecimiento de la economía, la desaceleración del empleo formal y la reducción de las remesas también seguirán afectando el gasto de los hogares.

El presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), Cuauhtémoc Rivera, coincide con este diagnóstico.

Pequeños comercios reportan alza de precios

De acuerdo con el organismo, que representa a las "tienditas de la esquina", el 91.3% de los comerciantes reportó que sus proveedores aumentaron recientemente sus precios, mientras que el 89.1% tuvo que trasladar esos incrementos a los precios de sus negocios durante los últimos seis meses.

Las bebidas, los cigarros, las botanas y frituras, los embutidos y las frutas y verduras son algunos de los productos que más han aumentado de precio en el presente año.

El especialista de NIQ resaltó que ante estas presiones, los consumidores están comprando productos más económicos, optan por marcas propias, presentaciones de menor tamaño y precio, así como acudiendo a tiendas de descuento.

La ANPEC reportó un cambio similar en los hábitos de consumo. El 55.6% de los clientes realizan compras diarias de entre 50 y 100 pesos en las “tienditas de la esquina”, mientras que el 70.9% compra principalmente guiándose por el precio y ya no tanto por la marca.

Además, está aumentando aumenta la compra de productos a granel, principalmente azúcar, arroz y frijol.

“Ha sido un año muy complicado, hemos visto contracciones en volumen a total canasto en NIQ y, particularmente, para el canasto de bebidas no alcohólicas donde están refrescos”, dijo el especialista de NIQ.

Se diluye efecto del Mundial

Aunque el Mundial impulsó temporalmente las ventas, principalmente de refrescos, cervezas y botanas, tanto en el canal tradicional como en los autoservicios, el efecto se diluyó, explicó Benjamín Calderón.

"Una vez que inició el Mundial sí vimos un repunte en el consumo, pero muy enfocado en categorías relacionadas con el consumo que hacemos para ver los partidos", compartió.

La venta de refrescos refleja esa tendencia. Entre el 24 de mayo y el 12 de julio, que comprende parte del periodo del Mundial que se realizó del 11 de junio al 19 de julio, esta categoría creció 8.3% en valor, aunque el volumen disminuyó 4.5 por ciento

No obstante, este impulso comenzó a moderarse. Al 12 de julio, la venta de refrescos se desaceleró para registrar crecimientos de 6.1%, de acuerdo con el análisis de NIQ.

“Después de la fiesta, los retos que hemos enfrentado permanecen y es lo que estamos observando una vez que finalizaron los partidos”, concluyó Benjamín Calderón.