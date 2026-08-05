Gobernadora Maru Campos ofrece mensaje sobre su postura en relación a los derechos de audiencias

En los últimos días el Gobierno Federal ha impulsado una propuesta que, a primera vista, se presenta como un mecanismo para “proteger los derechos de las audiencias”. Lo que propone este esquema es que el Gobierno decida qué información es “verdadera” y cuál es “falsa”, y quién puede o no transmitirla.

Al analizarlo descubrimos algo mucho más grave de lo que parece, pues la Comisión que aplicaría esto depende directamente del Ejecutivo Federal, sus integrantes son propuestos por la propia Presidenta. O sea, el Gobierno va a ser juez y parte. Va a ser quien decida qué es verdad, qué es mentira, a quién multar, a quién sancionar, y hasta a qué medio quitarle la concesión.

Llevamos ya ocho años en los que el poder ha polarizado al país, en los que etiquetan como "traidor a la patria" a quien piensa distinto, en los que hay una conferencia diaria dedicada a señalar como mentirosos a los que critican al Gobierno.

¿Y ahora, ellos van a decidir qué es información y qué es opinión?

¿Es en serio?

¿Quieren engañarnos con el cuento de que protegen a las audiencias?

Como son incapaces de convencer, ahora quieren censurar.

Permítanme plantear algunas sencillas preguntas, que cualquiera puede responder con los hechos:

Cuando afirman que en Morena no caben los corruptos, mientras Rocha Moya o Marina del Pilar siguen impunes, ¿eso es opinión, información, o desinformación?

Cuando dicen que la relación con Estados Unidos está mejor que nunca, mientras el T-MEC quedó bajo revisión anual, ¿eso es información, es opinión o es propaganda?

Cuando aseguran que su estrategia de seguridad está dando resultados, mientras el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga a varios gobernadores de Morena, ¿eso es opinión, es verdad oficial, o es mentira oficial?

Cada día desde Palacio Nacional se emiten declaraciones que no coinciden con la realidad que viven las familias mexicanas. Y ahora quieren que ese mismo poder decida qué información puede circular.

¿Quién regula la conferencia mañanera? ¿Quién otorga el derecho de réplica en ese espacio donde se acusa, se expone y se sentencia a ciudadanos o gobernantes, usando recursos públicos para hacerlo?

En un país donde ser periodista sigue siendo una de las profesiones más peligrosas del mundo, donde decenas de periodistas han lamentablemente sido asesinados durante los gobiernos de Morena, la respuesta del Estado no puede ser más control sobre lo que se dice. La respuesta tiene que ser más libertad, más protección y más justicia.

Esta reforma no protege a las audiencias, protege al Gobierno. Y con ella amenazan la libertad de expresión de locutores, escritores, editorialistas, reporteros, medios e informadores

¿Después irán por quien decida opinar diferente en las redes o en la calle?

Al titular del Ejecutivo le decimos con toda claridad: no se defiende la democracia pretendiendo decirle a la gente qué es verdad y qué es mentira. La democracia se defiende garantizando que muchas voces puedan expresarse, aunque incomoden.

Eso, eso es el corazón del Estado de Derecho.

En México, luchamos por décadas para dejar atrás la etapa del Gobierno omnipresente y censurador. Hoy estamos frente a un régimen que pretende censurar y decidir qué información es cierta y cuál no lo es.

Desde Chihuahua los exhorto: alcemos la voz. No permitamos que avance este proyecto autoritario del Gobierno Federal.

Defendamos la prensa libre. Defendamos la libertad de expresión.

Defendamos el presente y el futuro de todo México.

Defendamos nuestra patria.