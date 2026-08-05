Canal de Panamá vuelve a endurecer límites de calado por niveles de agua

El Canal ⁠de Panamá anunció el miércoles que endurecerá los límites sobre ⁠la carga máxima que pueden transportar los grandes buques en las próximas semanas, pues los niveles de agua y las condiciones ⁠meteorológicas siguen ejerciendo presión sobre esta ⁠importante ruta comercial.

La autoridad del canal indicó que los buques que utilicen sus esclusas Neopanamax más grandes tendrán un calado máximo de 14.63 metros a partir del 26 de agosto y de 14.48 metros a partir del 3 de septiembre hasta nuevo aviso. El calado es la profundidad de agua que necesita un buque para flotar con seguridad, por lo que un límite de calado más bajo significa que los buques podrían tener que transportar menos carga para poder atravesar el canal.

La autoridad explicó que la decisión se basó en el nivel actual del lago Gatún —que suministra el agua necesaria para elevar y bajar los buques a través de las esclusas del canal— y en previsiones meteorológicas recientes.

La autoridad del canal también señaló que aún se dejan sentir los efectos de El Niño, un fenómeno climático que en Panamá puede ⁠contribuir a una menor pluviosidad y ⁠a condiciones más secas.

La autoridad ⁠señaló que la temporada de lluvias ya ha comenzado en Panamá, pero ⁠que las condiciones actuales de la cuenca hidrográfica siguen exigiendo medidas adicionales de ahorro de agua para proteger la sostenibilidad a largo plazo de las operaciones del canal.

La autoridad del canal ha señalado que, por el momento, no está reduciendo el número de buques autorizados a transitar por las esclusas Neopanamax o Panamax. No obstante, ha ⁠advertido de que las condiciones meteorológicas están cambiando más rápidamente de lo previsto inicialmente y ha indicado que podrían anunciarse nuevos cambios operativos.

rrg