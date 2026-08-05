FIFA se disculpa con miembros por plan sobre el Mundial; Infantino lleva adelante reunión de crisis

La FIFA anunció ⁠el miércoles que había pedido disculpas a sus federaciones miembro por los errores cometidos en relación con su propuesta, finalmente abandonada, de vender los derechos comerciales vinculados al Mundial.

El pedido de disculpa se dio tras una ⁠reunión de crisis celebrada en Marruecos, en la que la dirección del organismo reafirmó su apoyo al presidente Gianni Infantino.

Al encuentro asistieron Infantino, el secretario general Mattias Grafstrom y miembros del Consejo de Administración de la FIFA. Luego, la organización afirmó que sus dirigentes habían reafirmado su apoyo al presidente, al tiempo que reconocían que la gestión de la propuesta debería haber sido diferente.

En un comunicado, la FIFA indicó que se había enviado una carta a los miembros del Consejo de la FIFA y a las 211 federaciones miembro ⁠en la que se pedían disculpas por los errores y se prometía una revisión. ⁠Añadió que la FIFA "no tolerará ningún ataque a su integridad, su buena gobernanza" y tomará las medidas necesarias para proteger su reputación.

Unos vehículos, en los que se cree que viajaban Infantino y Grafstrom, fueron vistos al salir de la oficina de la FIFA en África, situada en Sale, tras la reunión, que tuvo lugar en un clima de críticas al liderazgo del suizo antes de las elecciones de la entidad el año próximo.

La reunión se realizó después de que la semana pasada se retiró una propuesta para vender una participación del 20% en una nueva entidad de derechos comerciales a inversores privados, en una operación que habría recaudado unos 4,200 millones de dólares. La propuesta, que también fue objeto de escrutinio debido a la participación de una empresa con vínculos familiares con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó duras críticas de la UEFA y de otros organismos, que acusaron a la FIFA de mala gobernanza y falta de consulta.

Infantino ha sido objeto de una avalancha de críticas y numerosos ataques personales desde que la semana pasada planteó a las federaciones miembro de la organización la idea de crear una nueva entidad de derechos comerciales. Su marcha atrás el viernes ha servido de poco para apaciguar los reproches, en particular los de la UEFA, que lo acusó de vender el "alma" del fútbol y sostuvo que ya no confiaba en su liderazgo. La crisis ha complicado la reelección de Infantino para un cuarto mandato en el Congreso de la FIFA, que se celebrará en Marruecos en marzo, algo que hace dos meses parecía un hecho consumado. El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el miércoles que ya no tiene confianza en Infantino.

"La idea de que una buena gestión consista en no revelar a tus asesores más cercanos, a tu director de operaciones o a tus compañeros de la junta directiva algo de tal importancia (...) eso es fatal, debería ser fatal, y hace que pierdas la confianza en esa persona", dijo Carney a periodistas en Toronto.

"Sin duda, a partir de ahora no tengo confianza en el señor Infantino, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido y la naturaleza de lo ocurrido", añadió.

Un puñado de federaciones europeas ha retirado su respaldo al dirigente, pero quizá sean más perjudiciales los mensajes procedentes de algunos de sus colegas de la FIFA.

Grafstrom envió al personal un memorando interno en el que lamentaba la "triste y reprochable serie de acontecimientos" que llevaron al "abandono definitivo" del proyecto, dijeron dos fuentes a Reuters.

Sus palabras se hicieron eco de las del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien había dicho la semana pasada que el personal había sido "engañado" sobre el plan, que describió como "el proyecto de una sola persona". Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino, dimitió la semana pasada en protesta por el plan, y Arsène Wenger, director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, dijo el martes que no había participado en la elaboración de la propuesta y sostuvo que la decisión de retirarla era "absolutamente necesaria".

El exfutbolista portugués Luis Figo, que tenía previsto presentarse a la presidencia de la FIFA en 2015 antes de retirarse, calificó el comportamiento de Infantino como "el más bajo, el más engañoso y el más cobardemente egoísta" que jamás había visto. "Podría escribir 10,000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse", escribió Figo en una columna del Daily Mail.

Sobrevivir hasta las elecciones

Infantino ha pasado la última semana en Marruecos, ⁠país que será coanfitrión del Mundial 2030 y cuya federación de fútbol ya anunció que sigue respaldándolo. La reunión del miércoles fue vista como un ⁠intento de garantizar que Infantino al menos sobreviva los siete meses que faltan hasta las elecciones y de que salga ⁠de la crisis con el respaldo suficiente para seguir siendo el favorito en marzo. Un Congreso Extraordinario podría convocarse si 43 o más federaciones miembro de la FIFA presentan una solicitud formal por escrito.

Según informó el diario británico The Times, la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática ⁠de Fútbol (AFC, por sus siglas en inglés) están decididas a forzar la salida de Infantino mediante la paralización de la FIFA e incluso la creación de sus propias competiciones si se niega a dimitir.

La Concacaf, la AFC y la FIFA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la información. La UEFA no quiso hacerlos. La Concacaf y la AFC han respaldado la postura de la UEFA, aunque no todas las federaciones nacionales seguirán las directrices de sus respectivas confederaciones.

Qatar, anfitrión del Mundial 2022, así como Kuwait, Líbano, Sri Lanka e Indonesia, han manifestado su lealtad a Infantino frente a la postura de la AFC.

Infantino siempre ha gozado de un amplio respaldo fuera de los territorios que constituyen el núcleo tradicional del fútbol, donde federaciones con escasos recursos dependen de la generosidad de la FIFA para funcionar. Los principales dirigentes del fútbol africano han enviado mensajes de apoyo, mientras Infantino busca el respaldo de los 54 miembros del continente. La CAF aún no se ha pronunciado. El comité ejecutivo de la confederación regional más pequeña y menos rica, Oceanía, se reunirá el próximo miércoles para debatir su postura. Según las normas de la FIFA, el voto de San Marino, cuya selección masculina ocupa el puesto 211 y es la última en la clasificación mundial, tiene el mismo peso que el de federaciones multicampeonas ⁠del Mundial como Brasil, Alemania, Argentina o Italia. Una clara ventaja para Infantino, que aspira a prolongar su presidencia hasta 2031, es que aún no ha surgido ningún candidato claro que se le enfrente en las elecciones de marzo. Un portavoz de la FIFA desmintió los reportes de que Infantino habría hecho promesas sobre la sede de la final del Mundial 2030.

"Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA haya hecho ninguna promesa en relación con la sede de la final del Mundial 2030. La FIFA tomará una decisión a su debido tiempo", dijo.

rrg