Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en crecimiento del Fondo General de Participaciones

El pasado 30 de julio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió al Congreso de la Unión el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al segundo semestre de 2026. En dicho documento se destaca que Hidalgo ocupa el primer lugar nacional en crecimiento de los recursos vinculados al Fondo General de Participaciones (FGP), con un incremento del 8%, siendo una de las ocho entidades federativas con resultados positivos en el periodo.

Durante la administración del Licenciado Julio Menchaca Salazar, Hidalgo ha registrado un crecimiento del 40% en los recursos vinculados al Fondo General de Participaciones, cifra superior al 25% alcanzado en la administración anterior.

El ejercicio 2026 corresponde al monto estimado en la Ley de Ingresos 2026

Lo anterior es resultado del fortalecimiento de los ingresos propios, mismos que han crecido un 96% en cuatro años, al pasar de 4,916 millones de pesos en 2021 a más de 9,636 millones en 2025. Destacando el incremento de la recaudación del Impuesto sobre Nómina en comparación con el ejercicio 2021, que aumentó de 1,426 millones de pesos a 2,961 millones al cierre del ejercicio 2025.

Estos avances han sido reconocidos por el Servicio de Administración Tributaria, al ubicar a Hidalgo en el primer lugar nacional en el Tablero Global de Eficiencia Recaudatoria, así como por las agencias calificadoras Fitch Ratings, Moody’s Local, HR Ratings y S&P Global.

Es importante destacar que a estas cifras se suma el trabajo coordinado con los municipios, a través de la vinculación para la fiscalización por medio de Convenios de Colaboración y la capacitación constante, quienes han logrado incrementar de forma importante la recaudación del Impuesto Predial y los Derechos por Suministro de Agua, cifras consideradas como parte de la fórmula para el calculo de la distribución de las participaciones federales.