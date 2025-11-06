Walmart regresa a El Buen Fin, pero mantiene su propia campaña de El Fin Irresistible

La temporada de ventas de fin de año comenzó oficialmente en noviembre, con grandes cadenas minoristas desplegando descuentos y promociones especiales para atraer a los consumidores. Aunque la batalla por las ventas será diferente este año.

Walmart regresa a El Buen Fin, pero mantendrá su propia campaña de ofertas, El Fin Irresistible. Ambas no competirán entre sí; por primera vez, convivirán en los mismos pasillos de cadenas como Sam’s Club, filial de Walmart de México, así como de otras tiendas.

“Yo creo que simplemente se complementarán (ambos eventos)… vamos a diferenciarlos por los tiempos”, explicó Pepe Gallegos, vicepresidente de Operaciones para Sam's Club México.

Fue puntual al explicar que su propia campaña se llevará a cabo durante varios días, ya que comenzó el 6 de noviembre y concluirá el próximo día 19 en todas las sucursales del país.

Durante ese tiempo, ofrecerán promociones y descuentos en una amplia gama de productos que incluye electrónicos, tecnología, juguetes, ropa, así como artículos comestibles y de cuidado personal.

Mientras que entre el 13 y 17 de noviembre se celebra El Buen Fin, un evento comercial impulsado por los sectores público y privado del país. Aunque las fechas coincidirán en algunos días con El Fin Irresistible, para la primera campaña aplicarán descuentos en una selección específica de artículos, anotó Pepe Gallegos.

“No es que encima de lo que tengo le pongo El Buen Fin. Es esta apuesta diferenciada para ese periodo en particular y mucho de lo que viene detrás de los productos es que son ‘Hecho en México”, aclaró.

En entrevista, durante la Apertura de Medianoche de Sam’s Club, subrayó que, aunque ambas campañas coincidirán, lo fundamental es garantizar que los consumidores encuentren el artículo adecuado, al precio correcto y que realmente contribuya al ahorro familiar.

En la misma entrevista José Ángel Sánchez, vicepresidente de Compras para Sam’s Club de México, recordó que en este 2025 se cumplen siete años desde que lanzaron su propia campaña de descuentos.

En esta edición, la cadena de clubes celebra su regreso a El Buen Fin, un evento que, destacó el entrevistado, fortalece la economía y fomenta el consumo de productos “Hecho en México”.