Sheinbaum aclara que envío de petróleo a Cuba es legal: Presenta acuerdos históricos de México con la isla

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la mañana de este lunes los acuerdos que tiene México para enviar petróleo a Cuba.

La primera mandataria habló sobre todos los acuerdos en materia de petróleo en todos los gobiernos mexicanos, independientemente del partido político, “es importante que se conozca, primero lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de México a Cuba”, dijo en su habitual conferencia la “Mañanera del Pueblo”.

En materia de cooperación energética y financiera, Sheinbaum Pardo recordó que en 1994 durante el periodo especial en Cuba, se formalizó una inversión de 350 millones de dólares para la modernización de la refinería de Cienfuegos, una operación estratégica de swaps, intercambio de deuda por inversión.

Además de la asistencia de Pemex en 2012, se firmaron cartas de intención para que Pemex brindara asistencia técnica a la estatal cubana CUPET, permitiendo que tuviera presencia de los proyectos de exploración que Cuba ejecutaba con consorcios internacionales. Condonación de deuda en 2013, la presidenta dio a conocer que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, condonó deuda que tenía el gobierno de Cuba con Petróleos Mexicanos, condonó 70% de la deuda histórica con Bancomex, reestructurando el resto para fomentar el comercio bilateral.

CRONOLOGÍA DE ENCUENTROS PRESIDENCIALES

La mandataria recordó los encuentros entre mandatarios de ambos países a lo largo de la historia reciente, desde Luis Echeverría, que fue el primer presidente que visitó Cuba tras la revolución; José López Portillo, visitó La Habana y Fidel Castro visito México por primera vez; con Carlos Salinas de Gortari, el presidente mexicano visitó Cuba, tras la caída de la Unión Soviética y Fidel Castro visitó México; con Ernesto Zedillo, visitó la cumbre Iberoamericana y se reunió con disidentes en 1999.

Sheinbaum Pardo recordó también el bochornoso incidente del “Comes y te vas” del expresidente Vicente Fox cuando Fidel Castro vino a México, que llevó a la ruptura del diálogo entre ambos países. La presidenta contó que el desdén de Fox con el mandatario cubano fue para que no se encontrará con el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.

Con Felipe Calderón, dijo que visitó La Habana, con cooperación técnica y energética, al igual que Peña Nieto, y en su momento Raúl Castro visitó Mérida.

Finalmente, durante los gobiernos de la Cuarta transformación, el expresidente Andrés Manuel López Obrador visitó La Habana y Miguel Díaz-Canel visitó México varias veces. Y con Sheinbaum, la visita de Díaz-Canel durante su toma de posesión.

La presidenta pidió este lunes a Pemex presentar un informe sobre cuantos barriles de petróleo se han enviado a Cuba durante su administración, al tiempo que insistió que "es legal" dicho envío de crudo mexicano a la isla.

Sheinbaum Pardo refrendó la semana pasada que, México mantendrá la relación con Cuba a pesar de que el gobierno de Estados Unidos le solicitó reconsiderar su vínculo. Recordó que el país ha brindado apoyo a Cuba desde su revolución en 1959 y dicha determinación “no tiene por qué influir en la relación con Estados Unidos porque es una decisión soberana”.

La presidenta de México afirmó que la posición sobre el régimen cubano es “una diferencia” entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, pero negó que esto influya en la relación con el país vecino del norte. Recordó que la decisión de mantener una relación con Cuba "es soberana y tiene que ver con el humanismo".