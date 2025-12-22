Buscar
BMV revierte pérdidas de la apertura y se mantiene cerca de máximo histórico

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendía ‍este ​lunes, aunque continuaba oscilando ‌muy ⁠cerca de sus máximos ‌históricos.

Reuters

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba un ligero ⁠0.07%, para colocarse en los 64,012 puntos, tras una apertura en rojo, muy ⁠cerca de sus máximos históricos, en el inicio de una semana que ⁠se anticipaba de poca actividad debido al periodo vacacional de fin de año.

El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado mexicano, restaba más temprano un 0.20% ⁠a 63,837.63 puntos.

La semana pasada, la BMV subió a un récord de 65,250 unidades.

INFORMACIÓN EN PROCESO...

