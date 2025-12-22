Lectura 1:00 min
BMV revierte pérdidas de la apertura y se mantiene cerca de máximo histórico
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) descendía este lunes, aunque continuaba oscilando muy cerca de sus máximos históricos.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaba un ligero 0.07%, para colocarse en los 64,012 puntos, tras una apertura en rojo, muy cerca de sus máximos históricos, en el inicio de una semana que se anticipaba de poca actividad debido al periodo vacacional de fin de año.
El índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más negociadas del mercado mexicano, restaba más temprano un 0.20% a 63,837.63 puntos.
La semana pasada, la BMV subió a un récord de 65,250 unidades.
