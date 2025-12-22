Rotación laboral decembrina, cuando el aguinaldo detona renuncias

“Diciembre me gustó pa’…”” ¿renunciar al trabajo? La rotación laboral en el último mes del año no es la más alta ni exclusiva de esa temporada, pero sí trae motivos específicos por los que los trabajadores deciden decir adiós a la empresa una vez que reciben su aguinaldo.

El pago de la prestación, el cierre personal de ciclos, el número de vacantes disponibles y el tipo de industria hacen de diciembre un mes en el que los trabajadores se van de las empresas, de acuerdo con especialistas. A esto se suma la insatisfacción con el salario, la falta de crecimiento y el mal liderazgo, según el estudio Panorama Laboral 2025 de Pluxee.

“Sí es parcialmente cierto, pero no por las razones que la gente cree. Sí, diciembre no genera la renuncia, pero sí es un detonador”, explica Jorge Guerrero, senior director en PageGroup zona Noroeste.

El pago del aguinaldo debe cumplirse a más tardar el 19 de diciembre, por lo que después de esa fecha hay empleados que deciden partir ya con esta prestación monetaria en su bolsillo.

“En retail sí hay una gran rotación. La tasa de rotación es muy alta porque esperan recibir los aguinaldos y deciden moverse”, menciona Norma Godínez, directora de Recursos Humanos de Kelly México.

En cambio, cuando se trata de sectores como el financiero en posiciones de liderazgo, la rotación se mueve en el calendario. Este grupo de trabajadores espera hasta el pago de bonos o incentivos por resultados, lo cual ocurre en marzo y su salida puede posponerse hasta el verano.

Cierre de ciclos motiva renuncias

Otro de los detonadores que impulsan la rotación laboral en este mes tiene relación con una cultura de hacer balances personales que incluyen al trabajo, agrega Guerrero.

La rotación laboral decembrina no es un fenómeno uniforme. Por el contrario, cada industria y tipo de puesto experimentan distinto la merma de talento.

“Tiene que ver un poco con la industria. Yo diría, el retail definitivamente es de la que más rotación tiene”, dice Godínez. Le siguen la manufactura y los servicios.

También la publicación de vacantes como parte de la estrategia de las empresas de adelantarse en la búsqueda de talento motiva la rotación. “Buscan a las personas antes de iniciar enero. Sí que en diciembre hay alta contratación”, comenta Jorge Guerrero.

Sin embargo, que las empresas publiquen vacantes y busquen candidatos no implica que ellos estén inmediatamente disponibles. Norma Godínez recuerda que las fiestas y vacaciones reducen la posibilidad de pactar contrataciones.

“Los candidatos te dicen, ‘sí me interesa, pero ¿por qué no lo vemos la primera semana de enero?’”, describe.

Empresas pierden con la rotación laboral

Para la empresa, la rotación laboral es una pérdida de talento, dinero, conocimientos y desgasta a los trabajadores que se quedan.

Las salidas impactan al resto del equipo que se queda al aumentar las cargas de trabajo. Además, si se contrata a alguien nuevo, su periodo de adaptación dura entre tres y ocho meses, estima Godínez.

“Cuando la rotación es alta hay un grave desgaste en la cultura y en la gente que está dentro”, dice.

Para enfrentar las cargas de trabajo excesivas, las empresas recurren a incentivos para los colaboradores que se quedan. Esto implica un gasto extra para la compañía.

Antes de que diciembre detone las renuncias, los especialistas sugieren estrategias para que la rotación no impacte a la empresa. Una de las primeras es conocer las necesidades de los empleados y ofrecerles beneficios acordes a ellas.

Otra es la encuesta de salida al trabajador que renuncia. “Hablamos con ellos y tuvimos una entrevista para entender las razones por las cuales se iban y pedirles que nos compartieran y que podíamos mejorar como organización para no perder talento. Eso creo que hizo la diferencia, el contacto personal”, comparte Norma Godínez, de Kelly.

Por otra parte, Guerrero menciona que una de las motivaciones que llevan a un elemento a renunciar es el jefe. “Es porque no hay esa confianza o no creen o que tienen miedo”, dice el especialista.

La rotación, comenta Godínez, no debe ser sólo un indicador medible por las áreas de Recursos Humanos, sino que es necesario involucrar a todos los líderes de la compañía.

“El equipo de liderazgo de la compañía es el que debe de estar preocupado por la rotación, porque al final del día recursos humanos no puede generar un buen ambiente, cargas de trabajo equilibradas, motivar. Quien vive eso todos los días son los líderes”, advierte.

La rotación laboral en 2026 se mantendrá estable, prevén los especialistas. Las condiciones económicas y las normas, como la reforma para la jornada laboral de 40 horas, motivarán la cautela de las empresas.