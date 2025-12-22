Trump triplica el pago con vuelo gratis para los inmigrantes que se "autodeporten" de EU

El Gobierno de Donald Trump ha triplicado a 3,000 dólares su oferta de estipendio a los migrantes que decidan "autodeportarse" voluntariamente de Estados Unidos, dijo este lunes el Departamento de Seguridad Nacional.

El estipendio se entregaría a las personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que firmen para abandonar el país antes de fin de ⁠año, dijo el DHS. La oferta incluiría un vuelo gratuito de regreso a sus países de origen, dijo.

"Los extranjeros ilegales deben aprovechar este regalo y autodeportarse porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y ⁠nunca regresarán", dijo la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un comunicado.

La Administración Trump lanzó en marzo una aplicación renombrada llamada CBP Home para facilitar a las personas la autodeportación. La aplicación, antes llamada CBP One, fue utilizada por el Gobierno de Biden para permitir a los migrantes entrar legalmente en Estados Unidos.

El DHS dijo en mayo que el costo medio de arrestar, detener y deportar a alguien sin estatus legal rondaba los 17,000 dólares.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que asumió el cargo en enero prometiendo niveles récord de deportaciones, ha intensificado la represión de la inmigración a pesar de las reacciones en contra. Aunque ha prometido expulsar a ⁠un millón de inmigrantes cada año, su Gobierno ha logrado hasta ahora deportar a unos 622,000 inmigrantes este ⁠año.

El Gobierno se está preparando para una ofensiva más agresiva contra la inmigración en 2026 con miles de millones en nuevos fondos.

Funcionarios estadounidenses dicen que planean contratar a miles de agentes de inmigración más, abrir nuevos centros de detención y asociarse con empresas externas para localizar a personas sin estatus legal.