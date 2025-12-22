Paramount refuerza su oferta por Warner Bros Discovery con millonaria garantía personal de Larry Ellison

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, acordó proporcionar una garantía personal de 40,400 millones de dólares de la financiación de capital ⁠para la oferta de Paramount Skydance para adquirir Warner Bros Discovery, según mostró este lunes una ⁠presentación.

Paramount informó que los términos modificados no cambian la oferta de 30 dólares por acción completamente en efectivo.

La oferta revisada mantiene su estructura en efectivo e incorpora mayores detalles sobre el origen y la solidez de los fondos, buscando demostrar que el capital necesario para cerrar la transacción está plenamente asegurado.

Con este ajuste, Paramount intenta fortalecer su posición frente a la resistencia del consejo de Warner Bros Discovery, que había cuestionado la viabilidad financiera de la primera propuesta. Para Paramount, la incorporación de la garantía de Ellison pretende enviar una señal clara de compromiso y solvencia en una de las operaciones más ambiciosas del sector del entretenimiento de Hollywood.

Pese al refuerzo, la decisión final sigue en manos de Warner Bros Discovery, que evalúa si la nueva propuesta resulta suficientemente atractiva frente a otras alternativas estratégicas y a la opción de continuar de manera independiente en un mercado cada vez más competitivo.

La guerra de ofertas por los activos más preciados de Hollywood no parece que vaya a terminar pronto, ya que el ganador obtendrá una gran ventaja ⁠en la guerra del streaming al hacerse con ⁠una amplia biblioteca de contenidos que ha sido durante mucho tiempo objeto de grandes operaciones.

(Con información de Reuters)