Peso mexicano inicia con el pie derecho frente al dólar la semana de Navidad: ¿A cuánto cotiza?

El peso mexicano se apreciaba frente al dólar la mañana de este lunes, negociándose por debajo de la barrera de las 18 unidades, ante un declive generalizado del billete verde y luego de la divulgación de ⁠datos sobre la actividad económica de México que mostraron que creció más de lo esperado durante octubre.

La moneda mexicana cotizaba en 17.9840 pesos por dólar, con una ganancia de ⁠un 0.19%, en el inicio de una semana que se anticipaba de menor actividad debido al periodo vacacional de Navidad y fin de año.

"La jornada se perfila con un tono de cautela, donde el peso mexicano oscilará en rangos estrechos entre las 17.90 y 18.50 unidades por dólar condicionado por la debilidad local y la evolución de los mercados internacionales", opinó Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones ⁠IMB Capital Quants.

La actividad económica de México se expandió un 1% en octubre en comparación con el mes de septiembre, informó más temprano el Inegi. Frente al mismo mes de 2024, el IGAE subió un 1.7 por ciento.

"Hoy, el peso se favorece del retroceso del ⁠billete estadounidense, así como por el reporte de actividad económica local, el cual mostró una recuperación durante octubre. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en 17,95 y 18,05 respectivamente, en el mercado interbancario", dijo la correduría Monex.

Está previsto que el martes se dé a ⁠conocer la inflación de México de la primera quincena de diciembre, un dato que será clave para calibrar los próximos pasos del Banxico después de que volvió a recortar su tasa de interés la semana pasada.