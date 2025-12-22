Lease For U obtiene crédito Bancomext por 300 mdp

Lease For U (LFU), plataforma especializada en el financiamiento de equipamiento e infraestructura médica en México, concretó una línea de crédito por 300 millones de pesos (mdp) otorgada por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).

El financiamiento, con un plazo de cinco años, representa un paso clave en la estrategia de crecimiento de la compañía y se da en paralelo a su incorporación a la red de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB).

La operación posiciona a Lease For U como uno de los participantes más activos del ecosistema de salud en México y fortalece su capacidad para canalizar financiamiento hacia un sector que exige modernización acelerada y mayor acceso a tecnología médica de vanguardia.

Financiamiento para transformar el acceso a servicios médicos en México

La nueva línea de crédito otorgada por Bancomext permitirá a LFU ampliar de forma sustancial el acceso a financiamiento para médicos, clínicas, laboratorios y hospitales, especialmente en zonas del país donde la infraestructura médica sigue siendo insuficiente.

Los recursos se canalizarán principalmente a la adquisición de equipamiento médico de alta especialidad, la expansión y modernización de infraestructura sanitaria, así como a la digitalización y automatización de servicios clínicos. Asimismo, el financiamiento buscará impulsar a las MiPyMEs médicas, uno de los segmentos con mayor potencial de crecimiento en el país.

Actualmente, Lease For U brinda financiamiento a miles de profesionales de la salud, con un énfasis estratégico en la inclusión financiera. Más del 25% de su cartera está destinada a mujeres, lo que posiciona a la compañía como un impulsor relevante del crecimiento y el emprendimiento femenino dentro del sector salud.

Un respaldo institucional a una plataforma de alto crecimiento

Con tasas de crecimiento de doble dígito y un portafolio en constante expansión, LFU se ha consolidado como un actor clave para fortalecer la competitividad del sector salud y abrir nuevas oportunidades de inversión e innovación.

“La confianza depositada por Bancomext representa un reconocimiento a la solidez de nuestro modelo de negocio y al impacto real que LFU está generando en el ecosistema médico nacional”, destacó la compañía.

Añadió que esta línea de fondeo fortalece su capacidad para ampliar el acceso a tecnología médica y acelerar la expansión de unidades de salud en diversas regiones del país.

Finalmente, LFU agradeció el liderazgo del director de Intermediarios Financieros, Ricardo Tolentino, así como del subdirector de Intermediarios Financieros No Bancarios, Gilberto Salinas, por su visión y acompañamiento a lo largo de este proceso.

Impulso económico y desarrollo regional

A través de esta operación, Bancomext y Lease For U refrendan su compromiso de impulsar la inversión en infraestructura médica, fortalecer la profesionalización del sector y generar un impacto económico positivo a escala nacional.

El financiamiento contribuirá a elevar los estándares de atención médica, desarrollar nuevas capacidades operativas para las MiPyMEs del sector, generar empleo de calidad en regiones con menor cobertura sanitaria y fortalecer la productividad y resiliencia de uno de los segmentos más críticos y demandantes del país.