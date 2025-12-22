Sheibaum presume el modelo económico de su gobierno que prioriza el "bienestar”

Durante conferencia matutina, la presidenta de México Claudia Sheinbaum presumió que el modelo de su gobierno no se basa sólo en el crecimiento económico, sino que también prioriza el bienestar.

Cuestionada por la prensa sobre una evaluación de los resultados del 2025, la presidenta dijo que su proyecto no se limita a buscar que la economía crezca, sino que ese crecimiento llegue a la mayoría de la población.

“La gente habla del crecimiento económico, que es el crecimiento del Producto Interno Bruto que es importante, no lo estamos minimizando, pero hay muchos países que han crecido económicamente 6%, 4%, 3% y no ha disminuido la pobreza (...) hay más riqueza general, pero la riqueza general, se puede quedar en unos cuentos y no hay derrama a toda la sociedad. Lo que hemos demostrado nosotros con la Cuarta Transformación (...) es que aún incluso cuando el crecimiento económico no es tan alto, puede la gente salir de la pobreza”, aseguró.

Para explicar cómo funciona este modelo, Sheinbaum mencionó acciones clave:

El aumento al salario mínimo, que pasó de 107 pesos diarios en 2010 a 315 pesos para el inicio de 2026, lo que permite que las y los trabajadores reciban una mayor parte de la riqueza que se genera.

Los programas sociales, que hoy benefician a cerca de 32 millones de familias mediante apoyos directos a adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres y otros sectores. A diferencia del pasado, dijo, estos apoyos ya no son favores ni ayudas temporales, sino derechos.

La reactivación en obras estratégicas del gobierno, junto con la inversión privada y extranjera, que generan empleo y mueven la economía en distintas regiones del país.

Estas declaraciones se dan en el contexto de que cifras del Banco Mundial mostraron que México es el país de América Latina que logró el mayor crecimiento de su clase media. Sheinbaum presentó esta información en la conferencia del pasado 19 de diciembre del 2025.

Durante esta conf erencia, la presidenta destacó que este enfoque ha cambiado la estructura social del país. De acuerdo con datos del Banco Mundial, México logró llevar el tamaño de su clase media de 27.2% del total en 2018 a 39.6% en 2024. Además, recordó que entre 2018 y 2024, 13.5 millones de personas salieron de la pobreza durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué importa?

Este modelo económico importa porque impacta directamente en la vida diaria de las familias mexicanas. Los incrementos al salario mínimo han producido, de acuerdo con cifras oficiales del Inegi, que los ingresos laborales de los mexicanos aumenten de manera importante.

Sin embargo, se observa que gran parte de la mejora en los ingresos promedio de los hogares se explican por las transferencias directas (los programas del gobierno y también las remesas de paisanos que viven en el exterior).

Las cifras de los ingresos y acceso a derechos sociales de las personas adultas mayores también reflejan que estos programas tienen un impacto positivo en el bienestar de este grupo poblacional.

Pese a los avances, todavía existen importantes retos para el bienestar de las familias mexicanas, como reducir las altas tasas de informalidad laboral (todavía poco más de la mitad de las personas trabajan en esquemas informales) o reducir las brechas de género (las mujeres tienen menores ingresos, menos tasa de participación laboral y una sobrecarga importante de trabajo no pagado en sus hogares), entre otros.