Rentas a través de Airbnb se disparan previo al Mundial 2026 en México

México se perfila como uno de los mercados con mayor dinamismo de cara al Mundial 2026 de la FIFA, impulsado por una afición local activa y por el hecho de que solo tres ciudades del país serán sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, lo que ha detonado un aumento en reservaciones y precios de viviendas en renta a través de plataformas como Airbnb.

De acuerdo con AirDNA, proveedor de datos y analítica de alquileres a corto plazo, la demanda de vivienda en renta turística en las ciudades sede del país ha aumentado entre 750% y 3,000% para las fechas del torneo.

Este comportamiento se acompaña de un alza significativa en los precios, que en la Ciudad de México alcanzan incrementos de hasta 155% para los primeros días de junio del 2026, mes en el que se inaugura el evento internacional de fútbol.

Camilo Schmid Rivas, Research Analyst de AirDNA, explicó que México presenta aumentos de demanda y precios considerablemente superiores a los observados en otras ciudades sede de Estados Unidos y Canadá.

En mercados como Atlanta y Houston, por ejemplo, los incrementos rondan 300% en reservaciones para las fechas del Mundial 2026, una cifra relevante pero menor frente a lo que ocurre en las ciudades mexicanas.

El comportamiento coincide con ediciones anteriores de torneos internacionales, donde la afición mexicana suele generar algunos de los picos más altos de demanda en alojamiento temporal.

“Es una locura. Para diciembre del año pasado, Monterrey tenía apenas 2% de su inventario de inmuebles en renta temporal alquilado para la temporada de junio, pero desde 2025 ya estamos en 26 por ciento. A todavía 170 días del Mundial ya se está llenando el mercado”, comentó Schmid en entrevista.

Afición local impulsa la ocupación

Si bien, México se ha convertido en una opción atractiva para viajeros extranjeros, especialmente europeos, por el tipo de cambio, una parte importante de la demanda proviene del mercado interno.

Schmid destacó que un gran porcentaje de las reservaciones corresponde a aficionados mexicanos que planean desplazarse entre ciudades para asistir a los partidos.

Uno de los picos de ocupación más altos identificados hasta ahora corresponde al 18 de junio, fecha en la que México enfrenta a Corea del Sur en el Estadio Akron de Guadalajara.

“Esto nos lleva a creer que no solo son turistas extranjeros los que estarán alquilando propiedades, sino también mexicanos que se moverán de ciudad para ver los partidos”, añadió el analista de AirDNA.

Impacto en rentas tradicionales

Otra tendencia que comienza a observarse es el aumento en la disponibilidad de viviendas en Airbnb durante el Mundial 2026. Schmid explicó que algunos propietarios en las ciudades sede optan por salir temporalmente de la ciudad para evitar el flujo de visitantes, lo que abre la posibilidad de alquilar su vivienda por algunas semanas.

“No necesariamente significa que haya menos plazas residenciales a consecuencia de más alquileres a corto plazo. En muchos casos, la nueva oferta que llega es a base de gente que ya vive ahí y se va por unas semanas o renta una parte de su casa en Airbnb durante el mes que sea el mundial”, aclaró.

Al respecto, Santiago Morales, cofundador y director general de la proptech Morada Uno, comentó que para ciertos propietarios puede existir una oportunidad, siempre que el contrato de largo plazo con su inquilino concluya poco antes del torneo.

Sin embargo, subrayó que no existe un incentivo generalizado para desplazar inquilinos con el objetivo de “subirse a la ola de Airbnb durante el Mundial”.

“Aunque haya mucha demanda no justificaría estar vacío desde febrero, marzo o abril. Eso va a ser más un tema más fugaz durante ese par de meses. No que la oferta esté cambiando ese comportamiento de manera anticipada”, recalcó Morales.

Un fenómeno pasajero

Morales recomendó que quienes planean rentar vivienda a largo plazo en el 2026 y tengan inquietudes relacionadas con el Mundial aseguren contratos formales y acompañamiento profesional para contar con certeza jurídica.

En la misma línea, Camilo Schmid consideró que el efecto del torneo sobre las rentas tradicionales será limitado y de corta duración.

“Es difícil dar un juicio del efecto del torneo en el precio de rentas tradicionales. Por más que sí sea un mes de celebración, con buenas ganancias a través de Airbnb, no cambia estructuralmente el mercado. Va a ser un fenómeno para todo el país, probablemente, pero es pasajero, la demanda no es algo sostenible”, añadió.